En fuera de lugar

Deja un mal sabor la noticia de la presencia en el estadio Metropolitano del recién nombrado ministro de Justicia, Wilson Ruiz, el viernes pasado.

Por un lado está el mensaje que envía el funcionario al no tener presente la orden del Ministerio de Salud de no permitir el ingreso de aficionados. Quizás exista alguna justificación de orden técnico en la línea de las que ya dio la Federación de Fútbol para justificar el ingreso de hinchas. En el caso de Ruiz puede deberse a su asiento en la Comisión Disciplinaria de la entidad. Aun así, prevalece entre la gente la lectura de que hay quienes no están cobijados por las normas que rigen a los de a pie. Y más grave cuando se trata de un alto funcionario.



Luego está el agravante de que la comisión de la que hace parte Ruiz es la encargada de investigar a los directivos de dicho ente en el escándalo por la reventa de boletas para la eliminatoria pasada, por el que ya fueron objeto de una millonaria sanción administrativa. Haber aceptado la invitación al partido en un contexto tan sensible y siendo él un ministro de Estado da pie para suspicacias innecesarias y sin duda añade una sombra más a la Federación y sus mecanismos de control interno. El propio ministro del Deporte, Ernesto Lucena, le pidió recientemente a dicha comisión investigar a los miembros de la Federación involucrados y ayer le solicitó a su colega de gabinete declararse impedido.



Por último, hay que recordar y, de paso, lamentar que facilitar la asistencia de los responsables de investigaciones delicadas en su contra a los partidos de la Tricolor es una conducta cuestionable y frecuente entre los rectores de dicha entidad. El caso más reciente fue el de la exfiscal Yajaira Cáceres, quien tuvo a su cargo el mencionado proceso por la reventa y a la que se le imputaron cargos tras recibir boletas para dos partidos de la eliminatoria pasada. Y no fue el primero. Ojalá, eso sí, que el de Ruiz sea el último fuera de lugar de un funcionario en los palcos.



EDITORIAL