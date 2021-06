Todos para el mismo lado

La crítica situación que atraviesa el país a causa de la pandemia exige –como en ningún otro momento– cabeza fría, no solo de quienes toman las decisiones, sino del público en general, para atenuar la incertidumbre, la confusión y esa sensación de urgencia que invade a todos por igual. Más en esta hora de natural temor e incertidumbre. Las pandemias, así como universalizan los efectos negativos, también deben homogeneizar, en lo posible, las formas de enfrentarlas, para que en un contexto de equidad y pluralidad se obtengan resultados que deben beneficiar a todos, sin distingos.

Los colombianos vieron, un tanto desorientados, un reciente debate sobre cuántos muertos ha podido causar el virus al amparo de las marchas de protesta. Difícil saberlo, pues no hay un respaldo científico. Otra discusión ha sido la modificación del intervalo de la vacuna Pfizer que autorizó el Gobierno.



Como es natural, todo esto tiene que estar soportado en principios básicos de comunicación en doble vía, para que los mensajes que se envían a la comunidad sean asertivos, claros y unificados, a fin de evitar malas interpretaciones, distorsiones que terminan promoviendo confusión y hasta resultados opuestos de los que se persiguen.

Estos elementos son muestras de la madurez y el fortalecimiento institucional, tan requeridos en momentos de crisis. Por ello no sobra sugerir que los mensajes y orientaciones que las autoridades envían a la población pasen por los necesarios filtros de discusiones técnicas en las que voces autorizadas permitan llegar a consensos mínimos que resistan el análisis y las discusiones de los receptores en general.



Lo anterior obedece a que se ha de actuar en conjunto y hacia el mismo lado, por lo que no vale la pena, por ejemplo, que un índice como el de resiliencia epidemiológica municipal (Irem), que se asume bien estructurado, porque con él se determina la apertura en cada región, sea puesto en tela de juicio por voces de académicos que hubieran podido tenerse en cuenta en su proceso de elaboración y así atenuar discusiones que retardan su necesaria aplicación.



De igual forma, aunque el aplazamiento en la aplicación de las segundas dosis de algunas vacunas tiene beneficios demostrados para las condiciones presentes de la pandemia en el país, haber contado –en su momento– con las opiniones de algunas organizaciones científicas hubiera sumado a la decisión y restado a la inconveniente sensación de oposición posterior.



No sobra insistir, con ánimo propositivo, en que un proceso tan importante como la vacunación debe estar soportado en mensajes claros, permanentes y oportunos para toda la población, sin olvidar que las herramientas tecnológicas y los elementos logísticos que permiten llevarlo a la práctica tienen que estar, en lo posible, alejados de fallas y grietas que puedan interpretarse como improvisación.



Y no está de más recalcar la responsabilidad en el autocuidado y la aplicación de medidas para atajar la dispersión del virus. La sociedad debe entender el imperativo principio de que la pandemia se remonta solo con el concurso de todos.



EDITORIAL

Editorial@eltiempo.com