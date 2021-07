Las pruebas son cada vez más contundentes y ya no se quedan solo en las mediciones y los desesperados llamados de alerta de los científicos, sino que están golpeando de frente a los habitantes de este planeta Tierra que parecen negarse a entender que la situación es muy grave.

La reciente ola de calor que acaba de sacudir a Canadá y Estados Unidos y dejó el récord de temperatura para el primer país en 49,6 grados Celsius en la localidad de Lytton no es fruto del azar, ni un capricho de la naturaleza en regiones tradicionalmente gélidas ni tampoco un problema de estacionalidad. Es el resultado directo del calentamiento del planeta producido por el hombre, según juiciosos informes presentados por la comunidad científica esta semana.



Lytton, esa pequeña comunidad al noreste de Vancouver, se convirtió en el símbolo de esta tragedia en ciernes porque a causa de la ola hirviente sufrió un incendio que arrasó el 90 por ciento de su territorio, como un recordatorio siniestro de que se vienen tiempos peores.



Las mediciones indican que el que acaba de pasar fue el junio más caliente de la historia en Norteamérica, o al menos desde que se tienen registros, al superar en 1,2 grados la marca anterior, de 2012. Y también, que los gases de efecto invernadero han hecho 15 veces más probable que se sucedan estas olas de calor no solo en el norte del continente, sino en otras regiones del mundo como el oeste de Rusia o el Ártico siberiano y algunos países europeos de altas latitudes como Finlandia.



No hay, de momento, un registro oficial de muertos en EE. UU. y Canadá a causa de la canícula, pero se cuentan por cientos, según voces autorizadas que al mismo tiempo que urgen medidas a los gobiernos sienten que ya se pasó la hora para hacer algo que evite el desastre.



La esperanza es el Acuerdo de París, que busca frenar ese recalentamiento por debajo de 2 °C y, si es posible 1,5 °C. ¡Que no sea tarde!



