Ejemplos pacíficos

Puede decirse sin ningún temor, después de un mes de protestas y manifestaciones, que miles de voces, que han marcado distancia de la violencia y el vandalismo, han encontrado modos no solo pacíficos, sino simbólicos y creativos para hacerse escuchar.

Dice el respetado músico Iván Benavides, en un texto especial publicado en el recién creado Diario Criterio, que puede constatarse una verdadera transformación, gracias a esas representaciones artísticas que se dan en las plazas y en los caminos de Colombia, pues “la cultura crea comunidad y la comunidad crea cultura”. A las ‘velatones’ en diferentes ciudades del país, que se han vuelto verdaderas ceremonias de duelo y reparación, habría que sumarles los cantos y los ritmos que son una derrota de todas las violencias.



Benavides cita los tambores, los cantos, el hiphop, la salsa choke, el grafiti y el grito por el derecho a vivir en paz, que se repiten a diario en las calles entre la alegría, el coraje y la esperanza, como formas de expresión artística que resuenan especialmente en estos tiempos de crisis: no ha sido nada fácil para los músicos colombianos sobrevivir a este año largo de la pandemia, pero sus canciones venidas del Pacífico, de Palenque, de los Montes de María, de Boyacá, de Santander, de Bogotá –las composiciones críticas y patrióticas de artistas como Édson Velandia, el Cholo Valderrama, Jorge Velosa, César López y Aterciopelados, por nombrar a algunos nada más– han venido al caso y han aliviado la desazón más que nunca.



Vale la pena notar el arte solidario e ingenioso que está sucediendo mientras ocurren las marchas, no tanto para idealizar o para endulzar las dimensiones del drama que estamos viviendo como para dejarse sorprender por unas nuevas generaciones democráticas que se están manifestando con tanto talento que no van dejando desilusiones a su paso, sino propuestas solidarias y esperanzadoras. Estas expresiones son evidencia de que todos pueden hacerse oír de formas creativas y contundentes.



