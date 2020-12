El padre Alfonso Llano

Se ha ido a la eternidad, a los 95 años, el sacerdote jesuita Alfonso Llano Escobar, cuya partida ha revelado que fue bautizado como Alfonso de Jesús. Y él fue de Jesús, todas las horas, sin vacilación alguna, durante su larga existencia, desde su niñez en su natal Medellín, donde sintió la vocación de la vida consagrada, hasta este miércoles, hacia a las 12:15 del día, cuando expiró tranquilo en la casa de la comunidad jesuita a la que pertenecía en Bogotá.

El padre Llano fue una figura importante para la Compañía de Jesús, para la Iglesia católica, así como para su país. Lleno de sabiduría, de bondad, de cultura admirable –era teólogo, doctor en filosofía y en teología, con énfasis en la moral–, fue educador, defensor de la fe y orientador de la sociedad.



Lo hizo en todas partes, desde la cátedra, desde el púlpito y desde las páginas de opinión de este diario, donde con depurada pluma escribió su columna dominical ‘Un alto en el camino’, una de las más leídas durante casi 40 años, en la que esbozó con franqueza y a veces un poco alejado de la ortodoxia de la Iglesia católica los temas terrenales de hoy.



Era un sacerdote que entendía el mundo actual y a la gente en sus necesidades espirituales y sociales, que encarnaba lo que el papa Francisco llama hoy ‘una Iglesia en salida’. Es decir, que les habló a los no creyentes, a la gente de la calle, lejana de las iglesias y buscando siempre tender puentes antes que muros. Porque, además, le sobraban palabras justas y sentido profundo de la amistad.



“Representaba la idea de que las creencias no tienen que ser elementales ni rudimentarias. Que la fe no excluye la razón, ni la incertidumbre ni la duda”, dice de él el escritor y filósofo Jorge Restrepo, exdirector de Lecturas de fin de semana de este diario, de quien Llano Escobar fue profesor de latín y griego. Era, en todo caso, un guía espiritual inigualable, una figura respetable de la fe católica. Este diario lamenta su partida, en la seguridad de que ya está disfrutando del encuentro con Dios.



EDITORIAL