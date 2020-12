El empleo se recupera

La reapertura de los sectores productivos ha conducido no solo a indicadores positivos en el desempeño de la industria, el comercio y los servicios, sino también a la recuperación de millones de puestos de trabajo.

El más reciente informe del mercado laboral del Departamento Nacional de Estadística (Dane) así lo ratifica: la tasa de desempleo registró 14,7 por ciento en el mes de octubre, tan solo 2,5 puntos porcentuales más alta que la registrada en febrero, antes del primer caso de coronavirus.



Si bien este nivel de desocupación está casi cinco puntos porcentuales más alto que la tasa del mismo mes de 2019, es mucho más bajo que el punto máximo de desempleo en los casi nueve meses de pandemia, el 21,4 por ciento en mayo pasado.



Esta mejoría se traduce en muchas más personas trabajando. Mientras que en abril alrededor de 16,5 millones de colombianos se encontraban ocupados, en julio ese indicador ya había subido a 18,2 millones. Para el mes de octubre, este guarismo alcanzó los 21,2 millones. Es decir, en seis meses de reactivación de la economía se han recuperado unos 4,7 millones de puestos.

La pandemia de covid-19 exacerbó fallas estructurales del mercado laboral que requieren

un debate nacional

La reactivación del mercado laboral ha sido sostenida y corresponde tanto a las medidas del Gobierno Nacional para reabrir las actividades económicas como a la confianza y la respuesta de empresas y el sector privado en estas.



Lo anterior confirma, igualmente, la importancia estratégica de mantener la economía abierta y evitar, por todos los medios posibles, el regreso a cuarentenas con inmenso impacto negativo en el empleo y la producción. El autocuidado individual y los protocolos de bioseguridad en empresas, comercios y espacios públicos se convierten en medidas de protección no solo de salud, sino también de la economía.



Ahora que la recuperación de puestos de trabajo está ganando ritmo, es momento de atender un par de alertas: una de ellas es el ritmo desigual de recuperación entre los puestos de trabajo formales e informales, y la otra es el hecho de que las mujeres se están quedando atrás con respecto a los hombres. Por varias razones, entre ellas los oficios del hogar y el cuidado de niños y adultos mayores, las colombianas no están regresando al mercado laboral al mismo ritmo que el empleo masculino.



Ambos fenómenos requieren la atención prioritaria del Gobierno para generar políticas de estímulo al empleo formal y promoción del empleo femenino. No hay que bajar la guardia, pero sí continuar reactivando la economía para que el desempleo mantenga su tendencia a la baja. Sin embargo, la discusión estructural sigue pendiente. Un grupo de economistas y expertos lanzó hace pocos días una propuesta para generar un millón de empleos en un año por medio de pequeñas obras públicas, flexibilización temporal del mercado laboral y aceleración de la inversión pública.



El desempleo constituye una de las secuelas socioeconómicas más graves que está dejando la pandemia y requiere, sumado a la reactivación de la economía, tanto medidas coyunturales como cambios estructurales con miras al mediano y largo plazo.



