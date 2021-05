El mensaje de Cali

Al cumplirse casi un mes de las protestas nacionales, la ‘Marcha del silencio’ que se llevó a cabo ayer en Cali es muy significativa, así como las que se efectuaron en Neiva y Popayán, y la que tuvo lugar hace un par de días en Ibagué, la querida Capital Musical de Colombia.

Estas manifestaciones interpretan un sentimiento cada vez más general, que se resume en fatiga ciudadana por los diversos atropellos a que ha sido sometida la sociedad y en evidente preocupación por las grandes pérdidas que crecen día a día no solo por la para laboral y la destrucción vandálica, sino por los bloqueos de las vías departamentales y de la ciudad. Y, claro está, por la pérdida de vidas.



Empresarios, organizaciones de la ciudad, artistas, amas de casa –en general, la sociedad caleña representada– salieron a la calle con un mensaje claro y valeroso. “Desbloquear nuestra ciudad y nuestra región, nuestros corazones, nuestra mente, nuestras manos y nuestra palabras. Es hora de movilizarnos hacia el mismo lado”.

Más allá del sentido de pertenencia por la Sultana del Valle, esta movilización de miles de personas, no obstante ser denominada ‘Marcha del silencio’, significa un grito por los derechos y libertades, y sería un error evidente si alguien trata de estigmatizarla o ponerle un sello. Pues, desde luego, queda claro que, en ese mismo sentido, no es contra el derecho al paro, pero sí contra los bloqueos; para que se respeten las libertades de los demás, como la libre movilización, el derecho al trabajo, a producir, a acudir oportunamente a los servicios médicos, etc.



Fue una marcha por la reactivación de Santiago de Cali, la tercera ciudad del país, la cual ha sido el epicentro más agitado del paro nacional, y que según cálculos oficiales ya le cuestan a Colombia 10,2 billones de pesos. El propio ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, ha dicho que los gastos diarios de las manifestaciones representan 484.000 millones.



Pero, como es de todos sabido, Cali, pujante y diversa en lo cultural y lo étnico, ha puesto una alta cuota. Según la Cámara de Comercio de esa capital, las pérdidas ascienden a 3 billones de pesos. Muchas empresas han tenido que parar actividades. Así que ha crecido el desempleo, que allí está en un 27 por ciento. Así mismo, una encuesta realizada por Fenalco Valle del Cauca indica que las ventas de 95,6 por ciento de los comerciantes han disminuido.



Es un panorama más que preocupante, que le da la razón a la expresión de los caminantes de ayer, que debe ser tenida en cuenta por los representantes del comité del paro, por los gobiernos seccionales y nacional, y, cómo no, tiene que ser asimilada por quienes tercamente impiden el libre devenir de la ciudad.



Esos carteles de ‘Cali nos necesita’, ‘Cali libre’, ‘Cali no puede seguir bloqueada’ tienen que ser escuchados porque, además, pueden verse en otras partes del país con el solo cambio del nombre de la ciudad. Son muestra de cansancio y de urgencia de defender las libertades, los espacios comunes, la productividad y el empleo, hoy tan vitales y urgentes. Y en eso tenemos que pensar todos como nación, sin cálculos de ninguna otra naturaleza.



