Llegaron las vacunas

La larga espera terminó ayer. Con la llegada de las primeras vacunas al país se da inicio formal a la estrategia de salud pública más ambiciosa de la historia reciente nuestra nación. Es un hecho trascendental. Nunca antes se había enfrentado el reto de inmunizar en el menor tiempo posible al 70 por ciento de la población necesaria para atajar la expansión del covid-19.

En ese contexto, las 50.000 dosis que se recibieron ayer constituyen apenas una muestra de los 61,5 millones de estas que deberán estar puestas en los brazos de los colombianos susceptibles al finalizar el año.



Si bien este cargamento inicial está destinado –con buen criterio– a proteger de la amenaza pandémica a una parte de los trabajadores de la salud que, como es bien sabido, enfrentan en primera línea al inefable virus, también debe ser una especie de piloto para dimensionar en la práctica todos los componentes del Plan Nacional de Vacunación.



Aquí hay que decir que la espera de los biológicos tiene que ser compensada –sin ambages– con procesos ordenados, fluidos, entendibles para todos y enmarcados en una logística que bloquee todas las grietas por las cuales se puedan escapar los buenos resultados de esta tarea histórica.



Es claro que en esta dinámica deben confluir de manera armónica todos los responsables de este proceso. Por el bien general y por el momento tan apremiante, gobernadores, alcaldes, EPS, hospitales, entes de control y entidades de orden social están obligados a cumplir, más que nunca, con su papel sin ningún reparo.



No sobra instar también a todos aquellos que tienen claro el conocimiento de los beneficios de la vacunación, para que de forma clara fortalezcan las campañas de pedagogía que requiere toda la comunidad, para que la decisión autónoma, voluntaria y libre de vacunarse o no esté soportada en ilustración sólida y no sobre falacias o intereses indebidos. Aquí no se puede fallar.



EDITORIAL