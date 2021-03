Que el magnífico rendimiento en la Copa Libertadores femenina tanto del América de Cali como del Independiente Santa Fe no solo sirva para reconocer el profesionalismo y el coraje de las jugadoras, y el compromiso de los directivos de este par de clubes que –como lo dijo Acolfutpro en un comunicado– “siempre han respaldado con hechos a las mujeres futbolistas para permitirles ejercer dignamente su profesión”. Que el subtítulo del América y los reconocimientos a la goleadora Catalina Usme no sirvan solo para reivindicar nuestros talentos, sino para volver la vista al estado de una Liga profesional que no ha terminado de consolidarse.

La semana pasada, el portal de análisis La Silla Vacía dio a conocer el balance extraordinario de la Federación Colombiana de Fútbol: ‘Extraordinario’ es la palabra, por supuesto, pues reporta ingresos por $ 117.115’927.776 y una utilidad de $ 22.634’361.098 a pesar de la pandemia, de la indemnización que hubo que pagarle al director técnico, que se fue por culpa de los malos resultados, y de la gigantesca multa que la Superintendencia de Industria y Comercio le impuso por el vergonzoso caso de la boletería. Resulta importante traerlo a colación para desmontar el argumento de la falta de recursos para respaldar el fútbol de mujeres y para preguntarse por qué tan pocos clubes adscritos a la Federación han entendido la importancia de apoyar la Liga Femenina.



Si algo ha simbolizado el talento de nuestras deportistas y nuestros deportistas, y su determinación para salir adelante no obstante los patrocinios titubeantes, eso ha sido el fútbol femenino: ser testigo de los reconocimientos a las capacidades de Usme, y de la alegría de sus compañeras del América a pesar de los resultados adversos, es un recordatorio de cómo nuestras jugadoras se han estado abriendo paso a pesar del machismo y del desinterés de algunos directivos que pocas veces han estado a la altura del enorme respaldo que han recibido de la afición.



EDITORIAL