Para lectores del siglo XXII

Vale la pena leer el reportaje que la periodista Gloria Helena Rey escribió para EL TIEMPO sobre la extrañísima ‘Librería del Futuro’ de Oslo (Noruega). Se trata de una idea retadora e intrigante puesta en marcha por la artista escocesa Katie Paterson en el año 2014: una biblioteca de manuscritos redactados por grandes novelistas de estos años, que será escrita poco a poco en todos los idiomas y será imprimida y leída el próximo siglo, en 2114, como una apuesta por el futuro de la humanidad: no solo se ha estado construyendo el lugar en donde se guardarán los relatos inéditos y pensados por autores de Canadá, Corea del Sur, Francia, Noruega, Islandia e Inglaterra –hasta ahora–, sino que se ha venido sembrando en las afueras de Oslo un bosque del que saldrá el papel para imprimir los volúmenes.



Se ha seleccionado a los narradores y las narradoras por sus talentos, por la magnitud de sus obras, por su capacidad de vislumbrar el futuro en medio de los retos del presente. Se trata de una obra de arte colectiva, en nombre de la especie entera, que como los árboles del bosque sembrado tendrá en común el paso de tres generaciones. Cada vez se involucra más gente en el asunto. Se habla de nuevas voces y de nuevos guardianes de la idea. Y resulta esperanzador, en especial en estos tiempos de vaticinios ominosos y de crisis sanitarias, porque reconoce que la humanidad no puede seguir pensando a corto plazo como si las gentes del futuro no fueran prójimas de las del presente.



Voces fascinantes y reflexivas como las de Margaret Atwood, Elif Shafak, David Mitchell, Sigurjón Birgir Sigurðsson y Han Kang ya han entregado sus contribuciones a la ‘Librería del Futuro’: escribir para un hipotético lector del siglo XXII que jamás conocerán se parece a amar a los nietos de los hijos, y a creer en la benignidad del universo, pero es también confiar en que el valor y el poder de la palabra –el valor y el poder de la imaginación– serán la redención de la especie humana.



EDITORIAL