Justicia en la era digital

Entre los muchos flancos débiles que ha puesto en evidencia el año largo de pandemia en el país hay uno, el de la aún incipiente digitalización de nuestro sistema judicial, sobre el que afortunadamente se abren buenas perspectivas. Las lecciones sobre cómo avanzar hacia un escenario en el que la presencialidad, a la que es tan afecto todo el aparato estatal, no sea condición sine qua non, son muy importantes. En no pocas oportunidades, por iniciativa de los propios operadores judiciales, lo que se ve son cada vez más despachos que realizan sus audiencias de manera virtual sin mayores traumatismos. Hacía allá, hacia una justicia ágil, moderna y oportuna, hay que avanzar.

La reciente Asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Barranquilla le dejó al país la buena noticia del crédito de 500 millones de dólares que serán destinados a acelerar la digitalización de nuestra justicia. Después de varios pilotos que no resultaron bien en la última década, tiene ahora la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura el reto de hacer un impecable uso de los recursos del empréstito para lograr que la idea de la justicia en línea sea una realidad en todo el territorio nacional.



Es un proyecto de la mayor importancia para la Nación, pues en pleno siglo XXI son millones los colombianos que no tienen un acceso fácil al sistema de justicia, a veces por la distancia, pero en especial por el atraso. La digitalización exitosa trae enormes beneficios y permitirá romper una de las barreras endémicas que encuentran nuestros compatriotas a la hora de buscar que el Estado actúe para ayudarles a resolver sus diferencias. Además, la posibilidad de que cada ciudadano pueda consultar en línea el estado de un proceso fortalece el acceso a la justicia y permite poner en evidencia la gestión de los despachos. Una oportunidad histórica para la transparencia y la eficacia.

De igual manera, la implementación del expediente judicial –uno de los ejes de la reforma de la justicia que empezará a discutir el Congreso– es un paso adelante en transparencia, porque permite a las partes mantener siempre la vista sobre los procesos y adelantar de manera expedita trámites que suelen tardarse semanas y dar pie a discrecionalidades que le abren la puerta a la corrupción.



La digitalización también llevará a que la acción de tutela, la herramienta jurídica más cara a los colombianos, sea más accesible para los ciudadanos.



El plan del Gobierno y de la Judicatura es que para el año 2026 todos los despachos del país estén cobijados por el Plan de Justicia Digital, de manera que la realización de audiencias virtuales sea una situación tan o más frecuente que la presencialidad. Un avance valioso, pues, entre otras cosas, es un ahorro en el costoso traslado de presos, en papelería y en seguridad, nada menos.



Se trata de una implementación apremiante en un país en el que la justicia sigue rezagada, con la consecuente carga de deslegitimidad, de desinstitucionalización y falta de confianza ciudadana que esto conlleva. Lo que procede es que todos los actores –Gobierno, Judicatura y operadores judiciales– hagan lo que toca para que la justicia digital avance día a día en todo el territorio. Y, también, hay que decirlo, que las autoridades correspondientes hagan celosa vigilancia sobre los planes y la ejecución de la billonaria partida que recibirá la Rama Judicial en el corto plazo.



