Relevo en la JEP

Después de tres años largos, se produce el relevo en la presidencia de la JEP, el segundo experimento de justicia transicional en la historia del país, que empieza, por fin, a mostrar resultados en la enorme tarea de hacer justicia y lograr verdad frente a los hechos del conflicto armado. Sucede a Patricia Linares el expresidente de la Corte Constitucional y exdefensor del Pueblo Eduardo Cifuentes, un curtido hombre de derecho que tiene el reto urgente de apurar los logros de la JEP y de ayudar a conjurar, con hechos, los viejos y persistentes fantasmas que amenazan el modelo de justicia alternativa negociado con las Farc.

En momentos en que los sectores que siempre han estado inconformes con los resultados y el mismo proceso de negociación con la guerrilla agitan de nuevo las banderas de un referendo, es clave que la Jurisdicción Especial para la Paz haga lo que le corresponde para demostrarles a los escépticos y a los opositores de oficio que el país no se equivocó al apostarle a este modelo de justicia para superar los 50 años de conflicto entre el Estado y las Farc.



Y después de una larga espera y de no pocos episodios polémicos y hasta yerros –el manejo del caso ‘Santrich’ tal vez sea el ejemplo más notorio–, los colombianos empezamos a ver confesiones de los crímenes cometidos por la guerrilla desmovilizada, que no solo han sorprendido sino que refuerzan la certeza de los niveles de intolerancia y crueldad que se vieron en Colombia en los peores años de la guerra. Violencia que, por cierto, aún se mantiene en varias regiones del país a donde el Estado no ha podido llegar para quedarse y desterrar a los actores armados y a sus financiadores de siempre, los narcos. Las revelaciones de las Farc sobre el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado y, apenas hace unas horas, sobre los fallidos intentos por asesinar al exvicepresidente Germán Vargas Lleras tal vez indignen a muchos, pero son un paso correcto en el camino de reconstruir las responsabilidades de los crímenes cometidos.

La JEP tiene, sin embargo, el deber de garantizarles a los colombianos, con sus propias investigaciones y confrontando las versiones de los desmovilizados, que el cuadro que está apareciendo corresponde a la verdad simple y pura, por dura que ella sea.



En ello, la experiencia de su nuevo presidente será determinante. Cifuentes puede y debe, además, representar un puente entre la JEP y otras instituciones de la justicia colombiana que permita aunar esfuerzos y utilizar lecciones de todos los otros intentos que se han hecho en el país para tratar de esclarecer los siempre oscuros actos del conflicto armado.



Vencer resquemores internos en esa dirección podría ayudar a desarmar los ánimos adversos que se perciben aún en muchos sectores del establecimiento hacia la nueva justicia especial de paz. Justicia que, como quedó en la Constitución y fue revalidado por la Corte Constitucional, es una realidad que debe prevalecer en cumplimiento de los acuerdos de paz, pero cuyos responsables están hace rato en mora de demostrar que han aprendido de sus errores para avanzar realmente hacia donde todos queremos llegar: justicia, verdad, no repetición y real reparación para las víctimas.



