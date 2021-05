El camino frente al covid-19 aún es largo, y se necesita de una lucha mundial sin tregua para lograr que la humanidad tenga un respiro. Aunque el mundo pisa el acelerador en la aplicación de vacunas contra este mal, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la anhelada inmunidad colectiva no se logrará en el 2021, en una advertencia reforzada en la 74.ª Asamblea Mundial de la Salud, que asegura que hasta ahora ningún país –con las excepciones de rigor– la ha alcanzado de manera natural o a través de inmunobiológicos.

La agencia aclara que se requiere que, al menos, entre el 70 y el 80 por ciento de una comunidad esté inmunizada para interrumpir la transmisión del virus, lo que, a la luz de los análisis realizados, difícilmente se alcanzará en el corto tiempo de manera general, y más en un escenario en el que la producción, distribución y el acceso de vacunas son sensiblemente inequitativos y están marcados por intereses ajenos a lo sanitario.



De ahí que la OMS estime que la situación en el mundo debido a la pandemia sigue siendo frágil y volátil, a lo que se suma un subregistro de casos y muertes en muchas partes del mundo, sin dejar de lado que una parte sustancial de la población continúa siendo susceptible a la infección, frente a un agente que lejos de debilitarse muestra capacidades crecientes para transformarse en variantes más agresivas y mortales.

Mientras esto ocurre, en el país, al cumplirse 100 días de puesta en marcha del Plan Nacional de Vacunación (PNV), se han aplicado 9 millones de dosis que dan cuenta de que 3,2 millones de colombianos ya tienen el esquema completo de inmunización, lo que los convierte en el 9,1 por ciento del total de la meta fijada, para alcanzar la ‘inmunidad de rebaño’ antes de terminar el 2021.



Y si bien el Gobierno y las autoridades sanitarias nacionales se muestran optimistas respecto a este objetivo, lo cierto es que los esfuerzos para lograrlo deben multiplicarse. No en vano, las cuentas dicen que se requiere –por lo menos– la aplicación de 250.000 dosis diarias en promedio, en los 7 meses que restan, para lo cual se necesita que el compromiso de todos los responsables tenga el mismo nivel.



Aquí no sobra llamar la atención sobre el papel laxo de algunos alcaldes y gobernadores que arrastran hacia abajo esta intención, lo mismo que el de ciertas EPS, que se rajan en este proceso y desdibujan el desempeño de la mayoría de ellas.



Se trata de una tarea y un esfuerzo de todos. Queda claro que lo importante es vacunar de manera masiva y ojalá sin barreras, tal como se ha visto en estos días, pero ante las advertencias de la OMS es fundamental mantener sin tregua las medidas de bioseguridad, la aplicación masiva de pruebas, la detección y el aislamiento temprano de casos y contactos, además del seguimiento riguroso, ojalá en su domicilio, de todos los contagiados.



Estos cuidados deben aplicarse con rigor, incluso en momentos en que el país parece olvidarse de que enfrenta el proceso sanitario más mortal de la historia reciente. Los reportes no mienten, y por ello los cuidados como nación y como sociedad son la clave.



EDITORIAL

editorial@eltiempo.com