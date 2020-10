Con nuevos ojos

Sacudió al mundo la declaración del papa Francisco en el documental Francesco, estrenado el miércoles pasado en el Festival de Cine de Roma, a favor de la unión civil para parejas del mismo sexo. “Son hijos de Dios y tienen derecho a tener una familia. Nadie debería ser expulsado o sentirse miserable por ello”, dijo.

Habla el máximo jerarca de una Iglesia que durante siglos ha sido muy severa frente a la población LGBTI y en buena medida opuesta a su inclusión no solo en la vida de la Iglesia, sino en la sociedad en general.



Aunque el pontífice ya había dado puntadas y una postura similar manifestó cuando era arzobispo de Buenos Aires, que el obispo de Roma se exprese en este sentido es algo que obliga a parar rotativas. Fue de tal impacto su declaración que el aparato de comunicaciones y prensa del Vaticano permaneció ayer en silencio. Por tratarse de un giro de tan fuertes connotaciones en la posición de la Iglesia frente a un tema tan sensible, lo siguiente es constatar que la afirmación no es, aunque lo dijo en cámara, un comentario informal. De entrada se espera que ponga en guardia a los sectores más conservadores, muy apegados a la doctrina, y les aporte munición a enemigos declarados suyos como monseñor Carlo Maria Viganò, hoy, por cierto, militante de la campaña reeleccionista de Donald Trump.



Pero, así como muchos celebraron estas palabras y las interpretaron como una señal más de avance en el camino que ha tomado la Iglesia bajo la batuta del Papa argentino para que esta sea ante todo un ‘hospital de campaña’, hubo quienes moderaron el entusiasmo. Para ello recordaron que el mismo Francisco se ha opuesto abiertamente al matrimonio igualitario, así como a que hombres homosexuales sean admitidos en la vida consagrada u ordenados como sacerdotes.



Con todo, va quedando claro que la Iglesia católica ya no mira igual que antes a la población LGBTI. Son nuevos ojos. Más amorosos, menos prestos a juzgar.



EDITORIAL