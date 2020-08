Un problema de Estado

La Contraloría General acaba de enviarle al Congreso un informe fundamental, sobre el uso de los recursos para la implementación de los acuerdos con las antiguas Farc, en el que deja en claro que están haciendo falta 54,5 de los 156,5 billones de pesos para cumplir con el que quizás sea el más importante de todos los objetivos de la negociación: la Reforma Rural Integral (RRI), la cual es una cuenta pendiente en Colombia desde la primera mitad del siglo pasado.

Resulta importante subrayar la noticia, por supuesto, no para exacerbar la polarización que no lleva a nada, sino porque se trata un recordatorio de que para nuestro Estado no ha dejado de ser un reto asumir su territorio, y siempre es tiempo de que por fin lo haga. Se dice que la RRI es el corazón de la transformación social que se planteó luego de años de diálogos tensos y enrevesados con aquella guerrilla que a principios de este siglo parecía imposible de desmontar.



Hitos liberales como la Ley 200 de 1936, la Ley 135 de 1961 o la Ley 1448 de 2011 han sido recibidos con esperanza, como señales de una sociedad que se hace consciente de la importancia de un desarrollo rural integral, pero asimismo se han encontrado de frente con obstáculos del tamaño de la Violencia bipartidista, el conflicto armado interno que empezó a salirse de madre en los sesenta o el desangre que se ha estado viviendo en los años posteriores a la firma del segundo acuerdo con las Farc –que integró decenas de ideas de sus opositores– en el teatro Colón.

No obstante los esfuerzos, falta aún para echa a andar una reforma que sirva al desmonte del conflicto y la recuperación

Según el informe de la Contraloría, de seguir así, al paso que vamos, podría tardarse 25 años –diez más de lo presupuestado– implementar la paz discutida hasta el agotamiento en La Habana y firmada en Bogotá con el concurso de las tres ramas del poder de la República. Es cierto que con los años han venido creciendo, cumpliéndose más y mejor, los gastos de la implementación: si en 2017 se gastaron 4,9 de los 8,17 billones presupuestados, en 2019 se logró usar 6,21 de los 7,55 disponibles.



Y, no obstante los esfuerzos de décadas en materia de orden público y de economía, es evidente que siguen faltándole a este Estado la imaginación y la convicción para echar a andar una verdadera reforma que sirva al desmonte del conflicto y la recuperación del campo colombiano.



Por estos días de ánimos exacerbados y heridas abiertas, es común escuchar tanto la teoría febril de que el llamado “regreso de las masacres” es culpa de los dos primeros años del presente gobierno, como la acusación insostenible de que de no haber sido por los diálogos de la administración anterior con esa vieja guerrilla anclada en el pasado –y financiada por los cultivos ilícitos–, ahora mismo no estaríamos contando desplazamientos, desapariciones, asesinatos de líderes sociales, de firmantes de paz y de colombianos que simplemente están ejerciendo sus más mínimos derechos: la financiación del RRI, que devuelve al Estado su vocación de ocupar, acompañar y servir a cada región, suena a causa común de los colombianos. Y debe ser una prioridad, pues así se cimienta realmente la paz.



EDITORIAL

editorial@eltiempo.com