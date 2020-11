Bálsamo de flores

La Feria de Las Flores, que año tras año tiene lugar en Medellín, es una de las festividades más queridas y admiradas de Colombia, no cabe duda. Y en el centro de esta ha estado desde 1957 el desfile de silleteros. Los antioqueños y los colombianos saben, además, que las piezas que se presentarán en el desfile traerán mensajes alusivos a hechos de actualidad. Se plasman de manera magistral en estas bellas expresiones de verdadero arte y dedicación que con tanto esmero se preparan con antelación en Santa Elena, con miras a este gran salón a cielo abierto. Valga anotar que la elaboración de silletas ya es patrimonio cultural inmaterial de Colombia.

Decíamos que a través de las silletas, hechas minuciosamente con una gran variedad de flores, sus creadores han enviado siempre mensajes de orgullo, esperanza y aliento. Eso han hecho ahora en esta situación tan dura que atraviesan el país y la humanidad. Por la pandemia, este año la cita no fue en agosto, como siempre había sido, sino que tuvo lugar el domingo pasado, de una manera novedosa, acorde con las obligaciones que impone el covid-19. Esta tradición, como tantas otras, tuvo que hacer un inesperado tránsito a la virtualidad. Lo importante fue que el desfile de solo 55 silleteros, entre la alegría y la nostalgia, interpretó a todos los que no pudieron bajar de sus cultivos y, por qué no, interpretó al país entero.



Esos mensajes, como el del ganador, Francisco Orlando Quintero, son una voz que debe retumbar en todo el país. “Ánimo, Colombia mía, no perdamos la alegría”. Y dijo algo sencillo pero bello y profundo: “Este es un mensaje de que vamos a volver a florecer”.



Hay que aplaudir de pie estos esfuerzos, sentir orgullo de quienes habitan y trabajan nuestro campo, de un pueblo que se levanta y lucha en medio de las adversidades. Esto también invita a rodearlos, a hacerles más fácil la vida, a estar atentos a acompañarlos tanto en sus angustias como en sus fiestas.



EDITORIAL