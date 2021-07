Otra vez la eutanasia

La resolución del Ministerio de Salud que actualizó las normas y definió las condiciones para garantizar el acceso a la eutanasia, si bien puede calificarse como un paso hacia adelante, no diluye la grave deuda de que este tema sigue sin reglamentarse, porque el Congreso ha eludido su responsabilidad durante 24 años.

Aquí hay que dejar claro que al país, al parecer, lo desbordó el precepto constitucional de que el derecho fundamental a vivir en forma digna tiene implícito el de morir con dignidad, y que el deber natural del Estado de proteger la vida cede ante la decisión autónoma, consciente y voluntaria que tome un enfermo en condiciones terminales de enfrentar su muerte en armonía con sus creencias y valores.



Lo anterior en razón de que lo definido por el Ministerio de Salud trata, en esencia, de que las sentencias sobre la eutanasia emitidas por la Corte Constitucional desde 1997, junto con sus desenlaces legales, no se queden en el papel. Por ello, desde abril de 2015, el Ejecutivo ha tenido que “regularla” por vía administrativa para no desamparar a quienes echan mano de este recurso, en un contexto de derecho.

Y, aunque no sobra aclarar que morir con dignidad no es lo mismo que eutanasia, hay que mirar sin apasionamientos los alcances de la resolución 971 (recientemente expedida), que definió el procedimiento de recepción, trámite y reporte de la solicitud de la eutanasia, así como las directrices para la organización y el establecimiento de los comités para hacer efectivo este proceso, porque si bien estos lineamientos ya estaban establecidos, aquí se intentan concretar –por fin– responsabilidades de los actores involucrados, dado que, hasta la fecha, los vacíos en este aspecto se convertían en injustificadas barreras para los solicitantes.



De igual forma –aunque es un tema sensible–, se ratifica que estas solicitudes deben estar contextualizadas en tres rigurosos pilares que, además de ser ineludibles, tranquilizan en toda su extensión: la autonomía del individuo, la indelegabilidad de la decisión y la inminencia de la muerte por una enfermedad que no tiene cura y causa sufrimiento. Sin dejar de lado, como corresponde, que a los peticionarios se les debe suministrar, hasta último momento y sin reservas, la cobertura integral de cuidados paliativos, también en un contexto de derecho.



Por supuesto que no sobra invitar a los médicos para que al tenor de estas medidas reflexionen sobre el agotamiento terapéutico al que someten a muchos pacientes en fases terminales, como tampoco convocar a la comunidad para que con anticipación y claridad discuta con los suyos la manera ideal como cada uno quisiera enfrentar una situación extrema, en los casos que contempla la ley, como un asunto tan esencial como la vida misma, lo que ahorraría no solamente sufrimiento, sino complicaciones a la hora de tomar decisiones.



Por último, lo emitido no evita cuestionar el descuido al que el Congreso ha sometido este asunto al negarle no solo su espacio natural para reglamentarse, sino la posibilidad de que la eutanasia sea debatida ampliamente y desde todas las aristas, como viene ocurriendo en el mundo entero.



