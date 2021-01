Sobre las vacunas

La ilusión que trajo la presentación de la estrategia de vacunación contra el covid-19 a mediados de diciembre por el presidente Iván Duque poco a poco se ha ido transformando en ansiedad.

El angustiante panorama que hoy ofrece, poco más de un mes después del anuncio, el segundo pico de la pandemia, sumado a la falta de un cronograma definitivo y las noticias de que países vecinos como Panamá y Ecuador ya habían comenzado con la inmunización, alimentaron la impaciencia. Es una discusión en la que quedan muy pocos por participar y que, lastimosamente, ya está en buena medida determinada por las mismas lógicas polarizantes que hoy son norma en el debate político.



El contexto, está claro, no es fácil. Es una situación tan crítica como inédita en la que los laboratorios tienen la sartén por el mango. Es verdad que la difícil posición de Colombia en las primeras instancias de la negociación, cuando no podía aportar ni procesos técnicos ni plata contante y sonante debido a restricciones legales, hoy pasa factura. En el otro extremo estaban los países más poderosos, que podían aportar no solo financiación a riesgo, sino tecnología y que hoy recogen los frutos.

Lo crítico y adverso de las circunstancias y lo incierto de

los procesos de fabricación también obligan al Gobierno a

Está claro, también, que los responsables del desarrollo de las vacunas transitan por terrenos desconocidos que hacen muy difícil tener una visión clara del futuro cercano. De ahí que los incumplimientos y los cambios abruptos en fechas de entrega sean algo cada vez más habitual, como se está viendo en Europa. Como lo recordó la semana pasada Gina Tambini, representante de la OPS en Colombia, se trata de procesos industriales dinámicos, que pueden cambiar de un día para otro.



Quienes han adoptado como caballito de batalla estas dificultades, señalando al Gobierno como responsable, desconocen o no quieren ver el balance de fuerzas que determina estas negociaciones. Si bien siempre será necesario y bienvenido ejercer control, y más sobre un asunto en el que está tanto en juego, sobre todo en términos de salubridad, pero también de recursos, este debe hacerse en un marco de ponderación. Requiere pensar en el bienestar de todos los colombianos y no con estridencia y ligereza, movidos por mezquinos cálculos electorales.



Lo crítico y adverso de las circunstancias obliga a la prudencia. Es comprensible que el Gobierno, conocedor de primera mano de lo que está ocurriendo y de todas las variables del asunto, no caiga en el juego de las fechas. Genera tranquilidad saber, por ejemplo, que son un hecho los avances en el cumplimiento de requisitos del fondo Covax. Estos pasos, que ya se dieron, le van a permitir al país estar en el grupo de los 14 Estados que recibirán primero las vacunas. Al respecto, hay que ser enfáticos en que no se pueden descuidar todos los procesos que requiere la estrategia de vacunación, que no se limita a los ultracongeladores. Es este un esfuerzo que involucra a todos los actores del sistema, así como a las autoridades regionales. Sería fatal tener vacunas, pero no la manera de llevarlas a la gente.



Por último, hay que reiterar que estamos ante un bien sanitario y no, como algunos pretenden, ante un botín político.



EDITORIAL