Elección accidentada

Finalmente, y después de varias semanas de discusiones en torno a los nombres presentados, el Concejo de Bogotá eligió al abogado Andrés Castro como nuevo contralor distrital. Aunque su experiencia no es vasta, las mayorías del cabildo optaron por su nombre pese a que, como suele ocurrir en estos casos, no faltaron críticas y reparos al nuevo funcionario, particularmente por la relación cercana con su predecesor, mencionado en los escándalos de Odebrecht.

Castro tendrá que demostrar, en los dos años de mandato, que será el ojo vigilante de los recursos públicos de la ciudad, que no le temblará la mano a la hora de señalar malos manejos y que no será complaciente con el apetito burocrático de políticos que han convertido tanto a la Contraloría como a la Personería en una especie de caja menor para el pago de favores.



Por el contrario, el nuevo regente de la entidad tiene por delante el desafío de cuidar cada peso que se destinará a las multimillonarias inversiones que se vienen para la ciudad y el control especial de los megaproyectos que prometen reactivar la economía local. Adicionalmente, deberá rendir informes sobre el manejo dado por la Administración y las alcaldías locales a los recursos durante la pandemia, todo en aras de cerrarles las puertas a prácticas corruptas que pretendan gravitar en torno al erario.



Bogotá no ha sido afortunada con sus contralores. Tampoco con sus personeros. La historia está plagada de escándalos por malos manejos y relaciones non sanctas de los elegidos. En buena parte, fruto del esquema perverso que aún prevalece sobre la forma como se elige a los funcionarios, a través de un organismo netamente político y con intereses de toda índole.



Ahora falta elegir al nuevo personero, otro proceso que también se ha enrarecido por culpa de varias tutelas que mantienen paralizada la elección. Triste espectáculo, tratándose de dos organismos claves para la garantía de los derechos ciudadanos.



EDITORIAL