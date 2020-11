Duele Perú

Desconcertante, por decir lo menos, es lo sucedido en el hemiciclo del Congreso peruano el lunes en la noche, cuando una votación de 105 votos, de 87 necesarios, declaró la vacancia del presidente Martín Vizcarra por “incapacidad moral permanente”.

Y así lo calificamos, pues la destitución del mandatario llega cuando el país atraviesa una de las peores crisis de su historia reciente por los más de 34.000 muertos y el millón de contagiados que ha dejado la pandemia de covid-19, por el consiguiente golpe económico y por la inestabilidad institucional. Y también porque apenas faltaban poco más de cinco meses para las elecciones. Los que votaron por la vacancia evidentemente no repararon en esto.



No es que las acusaciones contra Vizcarra no sean graves. Se lo señala de haber recibido sobornos por obras cuando era gobernador de la región de Moquegua, entre 2011 y 2014. Pero resulta que esto es apenas una indagación, una investigación fiscal que no era aún una acusación formal que bien podía haber seguido su curso cuando Vizcarra culminara su encargo constitucional. Es decir, el presidente fue destituido sin que existiera la certeza de que hubiera cometido delito.

Lo que urge ahora es garantizar la integridad de las elecciones generales del 21 de abril y la posesión de un nuevo

Su remplazante, Manuel Merino, tiene la magra legitimidad que dan los cinco mil votos con los cuales obtuvo su escaño y luego la presidencia del Legislativo, y el amparo legal de esta maniobra constitucional en la que quedó muy claro que lo que menos les importaba a quienes la impulsaron era la integridad moral del jefe de Estado.



Y es que nada ha sido normal en este ciclo presidencial. El presidente Pedro Pablo Kuc-zynski renunció antes de que le aplicaran la vacancia, acosado por el escándalo de sobornos de Odebrecht, cuando era ministro del presidente Alejandro Toledo. En consecuencia, asumió su primer vicepresidente, Vizcarra, que era entonces el embajador en Canadá. Luego se sumó que la segunda ‘vice’ dimitió, y por eso al triunfar la vacancia el lunes el turno de poder le correspondió al presidente del Congreso. El tercer presidente en cuatro años. Todo con un innegable tufillo de revancha, ya que Vizcarra nunca se llevó bien con un Congreso al que incluso disolvió.



Consumado el desatino, lo que urge ahora es garantizar la integridad de las elecciones generales del 21 de abril y la posesión de un nuevo presidente el 28 de julio. Sin dilaciones, sin oscuras maniobras, porque es claro que la sociedad peruana no aguanta este derroche de politiquerías en un momento tan crítico. Un Congreso que funciona a espaldas de la realidad y al filo de la democracia no da confianza, y menos ahora, cuando el líder del Legislativo será el mismo del Ejecutivo, una peligrosa fórmula que va a contar con una ciudadanía vigilante que apoyaba, en su mayoría, a Vizcarra.



Más allá de los detalles, qué preocupante es lo que sucede con la institucionalidad peruana. Desde el 2000, todos los mandatarios han estado vinculados a escándalos de corrupción, salvo Valentín Paniagua, el prohombre que llevó a buen término el barco tras la desastrosa tormenta de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos. Qué fácil es tumbar a un presidente en Perú.



