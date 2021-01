Medidas necesarias

Nunca como ahora las decisiones que se tomen con respecto a la pandemia necesitaron de la mayor coordinación, coherencia y armonía entre todos los niveles de gobierno encargados de emitirlas y la comunidad responsable de cumplirlas.

No es el momento –dadas las crecientes cifras de casos y muertos– para enfrascarse en discusiones sobre la conveniencia o no de medidas por tomar, cuando la realidad exige acciones concretas y ajustadas al rigor técnico, bajo la premisa de que lo aprendido en estos diez meses no da pie para improvisaciones.



De hecho, los indicadores están ahí en términos de índices de contagios, casos, ocupación de UCI y fallecidos, de modo que su interpretación debe ser la misma para todos, al igual que la acción de las autoridades que generen. Aquí no puede haber órdenes y contraórdenes.



En tal sentido, los anuncios hechos en Bogotá de confinar tres localidades (Suba, Engativá y Usaquén) que presentan una aceleración de los contagios en las últimas semanas y concentran el 32,9 % de los casos activos de covid-19 en la ciudad deben tomarse con la mayor seriedad a todo nivel, en el sobreentendido de que se basan en el análisis juicioso de todas las variables involucradas, incluso a sabiendas de que su impacto en el comercio y otros sectores será durísimo en tiempos de penurias.



La ciudad necesita bajar la pendiente de este segundo pico y aliviar la presión sobre el sistema hospitalario, y para ello es vital la armonía entre los niveles nacional y local, sin dejar de lado que, según las necesidades en otras ciudades, también se tienen que apoyar con el mismo rasero las medidas que se requieran.



No sobra decir que eliminar el sentido de competencia entre autoridades, las descalificaciones sin argumentación, el oportunismo politiquero y los intereses indebidos en estos procesos debe ser parte de estos, pues en ellos están en juego la vida y la seguridad de todos.



EDITORIAL