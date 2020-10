El fantasma del encierro

En momentos en que Europa enfrenta una reactivación preocupante de los principales indicadores de la pandemia y se arrecian medidas impensables para contenerla, como los confinamientos y los toques de queda, aquí se oyen voces que aseguran que Colombia está abocada a una nueva cuarentena general. Y aunque el país se enfrenta a una inquietante meseta que se atravesó al promisorio descenso iniciado hace cerca de dos meses y a reactivaciones y aceleraciones en algunas regiones, los expertos aseguran que, por el momento, volver al confinamiento general es una medida inconveniente.

Si bien desde la misma Presidencia de la República no se descarta la posibilidad de decretar algunas restricciones en virtud del incremento de casos evidenciados en Antioquia, Bogotá y el Eje Cafetero, estas estarían orientadas a atenuar la movilidad, las aglomeraciones, las reuniones y, si acaso, algunos confinamientos sectoriales.



De hecho, en vísperas de la celebración del Halloween y los dos puentes festivos seguidos que se avecinan, 264 municipios hasta el momento aplicarán medidas que incluyen restricciones de la movilidad, toques de queda específicos, ley seca y sanciones a las aglomeraciones y a las fiestas clandestinas que comprometerán al menos a 29 millones de personas en un escenario que busca, esencialmente, atenuar los números pandémicos que amenazan con reactivarse.

Caso especial es Antioquia, que salvo un municipio (Girardota), aplicará toque de queda en momentos en que este departamento tiende a ubicarse como el líder de reporte de casos diarios de coronavirus y su ocupación de camas de cuidados intensivos amenaza con el colapso. Tanto así que hace unos días la Gobernación declaró la alerta roja hospitalaria, algo insospechado, después que la región fue considerada modelo en el manejo de la pandemia.



Pero, a pesar de esto, hay que apartar del país el fantasma de la cuarentena general, dado que, sobre el rigor de los expertos, estas medidas de corte extremo ya perdieron su efecto y producen más daños emocionales y sociales, además de la reactivación de otros eventos de salud no prevenidos ni tratados. También recuerdan que decisiones como esta no sirven para eliminar el virus, sino para desacelerar su transmisión, y para lograr este efecto se ha probado que la aplicación de otras combinadas podrían tener mejores resultados.



Así que no es momento para titubear en vista de los ejemplos de otras latitudes, cuando los protocolos poco a poco se dejan de aplicar bajo premisas de falsa seguridad. Y si bien siempre existe la posibilidad de un confinamiento total, es claro que esta puede ser mínima si se continúa con el comportamiento de la población y el rigor de las autoridades para facilitar y hacer cumplir las únicas acciones que hasta ahora han sido exitosas contra el virus: uso correcto y masivo del tapabocas, distancia física, lavado de manos y evitar las reuniones.



No hay nada que inventar, y así parezca que se llueve sobre mojado, se debe insistir por todos los medios y de todas las formas en que el respeto riguroso de estos elementos con un criterio de responsabilidad colectiva es lo único que diluye la presencia del encierro total por el que hoy todos preguntan.



EDITORIAL