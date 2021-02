El clamor del puerto

Si todos los indicadores disponibles sobre Buenaventura producen desolación, constatar la vitalidad de la movilización social que se ha generado bajo el hashtag #SOSBuenaventura permite experimentar algo de consolación y esperanza.

Un especial de este diario, publicado la semana pasada, permitió asomarse a ambas realidades. Por un lado está la ausencia crónica de oportunidades para los jóvenes que a falta de más opciones, y muchas veces obligados, terminan sumándose a las bandas; la del aterrador asesinato de Deiner Castillo, mototaxista y cantante solo por traspasar una frontera invisible; la de tantos otros homicidios con dos víctimas: al que le disparan y el que dispara, en palabras del líder social y rapero Leonard Rentería; la del racismo histórico y estructural; la del desplazamiento gota a gota y tantos otros males inveterados. Esos flagelos cuyas causas están sobrediagnosticadas, que cada cierto tiempo arrecian y obligan a intervenciones con despliegue y rigor, pero pasajeras, que no incluyen lo que los bonaverenses llevan décadas reclamando.



Pero también permitió saber que, sobreponiéndose a tanta adversidad, son muchos los jóvenes y las jóvenes del puerto que no se resignan a aceptar el actual infierno como destino irremediable y anuncian, con su arte y con poderoso despliegue en las redes, su voluntad de transformarlo. Para ello el primer paso, indispensable, ha sido el de lograr que el Gobierno y tantos otros sectores que tienen que ver con Buenaventura les presten atención, a sabiendas de que esta vez las medidas coyunturales y los compromisos que luego se olvidan no pueden tener cabida.



Se trata de estar seguros de que esta vez sí estamos ante un verdadero punto de inflexión. El país no puede ignorar este clamor. Para vencer la cultura del miedo se necesita coraje, que, como queda claro, abunda, pero también la certeza de que se cuenta con el Estado como aliado incondicional.



EDITORIAL