Acelerar la Comisión

Hace ya 11 días el presidente Iván Duque se comprometió con el sector privado colombiano a la inmediata creación de una comisión para el salvamento empresarial. En palabras del primer mandatario, en la clausura del congreso de la Asociación Nacional de Empresarios (Andi), sería “un grupo de alto nivel, donde están el sector público y el sector privado para la reactivación empresarial”.

En el momento de escribir estas líneas, desafortunadamente aún no hay humo blanco del Gobierno Nacional sobre la conformación final de esta comisión. Dado el momento crítico que atraviesan miles de empresas de todos los tamaños en Colombia por la crisis del coronavirus, causa como mínimo extrañeza la demora en arrancar esta propuesta.



Si bien los distintos indicadores señalan que la economía nacional tocó fondo en el mes de abril y ha venido mejorando en los siguientes meses, los impactos de las cuarentenas sobre el tejido empresarial han sido fuertes.



Las cifras del Gobierno muestran que se han desembolsado por medio del Fondo Nacional de Garantías unos 7,2 billones de pesos en más de 244.000 créditos a empresas y trabajadores independientes. Asimismo, el plan de apoyos al pago de nóminas (Paef) reporta recursos por 2,4 billones de pesos para más de 131.000 empleadores que beneficiaron a 3,2 millones de trabajadores.



A pesar de lo anterior, crecen las voces del sector privado que le piden al Ejecutivo no solo la ampliación de los beneficios actuales –que ya está en trámite en el Congreso de la República–, sino también robustecer el paquete de ayudas públicas a las empresas.



Son precisamente asuntos como este los que la comisión prometida por el presidente Duque abordaría y discutiría. Pese a la mala fama de este tipo de propuestas en materia de resultados, un espacio de discusión público-privada sobre las políticas de salvamento empresarial no solo es bienvenido, sino también urgente.



EDITORIAL