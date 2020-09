La Corte y la protesta

La tutela en la que la Sala Civil de la Corte Suprema le da 14 órdenes al Gobierno para el manejo de la protesta social en el país abre una nueva polémica en el ya harto polarizado panorama del debate nacional.

Lo delicado del momento histórico –luego de las más graves asonadas de los últimos años, originadas por un caso de brutalidad policial– obliga a iniciar la discusión sobre tres puntos irrefutables para tirios y troyanos.



Por un lado, el pleno reconocimiento de que el Estado, sin importar el gobierno de turno, tiene el deber de garantizar plenamente el derecho de sus ciudadanos a la protesta pacífica. Es esta una salvaguarda que distingue claramente los regímenes autoritarios de las democracias, y la nuestra puede preciarse de que desde la misma carta política están dadas las vías para proteger el derecho a la protesta y corregir, que los ha habido, excesos en algunas situaciones determinadas.

Pero un segundo derecho tan importante como el ya mencionado es el que tienen todos los ciudadanos que no participan en esas protestas, y la sociedad toda, a que su vida, honra y bienes no se vean afectados por los desmanes que –también hay que decirlo– desafortunadamente se han vuelto infaltables en el cierre de muchas movilizaciones. El derecho a la protesta es de doble vía: quienes lo ejercen no pueden ir más allá y violentar al resto de los colombianos. Y cuando hay infiltración de vándalos y grupos armados, como hemos visto, las autoridades deben actuar para mantener el orden y proteger la vida. Y, en tercer lugar, vale la pena recordar que las decisiones judiciales hay que cumplirlas, sin que esto sea óbice para ejercer todas las herramientas legalmente establecidas para controvertirlas, siempre bajo las reglas del Estado de derecho. Siendo esto así, es clave señalar que la Corte Constitucional tendrá que analizar a fondo la sentencia de tutela de la Suprema y determinar si algunos de sus mandatos al Gobierno, como lo han señalado respetados analistas y exmagistrados, no han sobrepasado por mucho las atribuciones del Poder Judicial sobre áreas que están más en la órbita del Ejecutivo, como lo es el control del orden público.



Dos magistrados de la misma Sala Civil que salvaron voto señalaron también que la tutela no procedía ante la existencia de otros mecanismos legales que no se agotaron para obtener la protección constitucional. Y en el mismo cuerpo de las órdenes de la Corte se advierten peligrosas generalizaciones sobre los entes encargados de las labores de seguridad que, paradójicamente, terminan siendo semejantes a algunas que la misma Corte le reprocha al Gobierno.



Los excesos policiales, huelga repetirlo, no deben ser tolerados. La sanción y, cuando toque, el proceso penal contra aquellos que deshonran el uniforme, así como los constantes y necesarios ajustes en los protocolos, son el único camino. Pero mucho va de esto a pretender que comportamientos individuales pongan en tela de juicio a toda una fuerza policial, el Esmad, cuya existencia –y la misma Corte lo reconoció al negar una insólita pretensión de desmontarlo vía tutela– es necesaria. Entre otras razones, para garantizar el mismo derecho a la protesta pacífica.



