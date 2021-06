Contra viento y pandemia

Hubo una época en la que los eventos deportivos revestidos de lugar de distensión, celebración y encuentro marcaban paréntesis en medio de coyunturas y realidades complejas y desafiantes. Solo la Segunda Guerra Mundial logró, por poner un ejemplo, que no se celebraran certámenes como los mundiales de fútbol y los Juegos Olímpicos. En Colombia, la Copa América de 2001 se llevó a cabo en la mitad de uno de tantos capítulos de zozobra y terror de nuestra historia.

Es bien probable que este precedente haya incidido en la decisión de la Confederación Suramericana de Fútbol de insistir en la realización de la Copa América prevista para mitad de año, a pesar de no contar ya con sus sedes originales, Colombia y Argentina. El lunes pasado, la Conmebol anunció que la nueva sede del certamen sería Brasil. Y aquí de una vez afloró la paradoja: se trata del país más golpeado por la pandemia de covid-19 en el continente, motivo por el cual Argentina declinó y razón que también esgrimió el Gobierno colombiano para pedir un aplazamiento que no le fue concedido.



La decisión del ente rector del fútbol suramericano generó la inmediata reacción de Fifpro, la organización que vela por los derechos de los futbolistas del planeta, que emitió un comunicado en el que expresa sus “serias preocupaciones” ante la determinación tomada y su respaldo a los jugadores que decidan no asistir a las convocatorias de sus selecciones.



Lo que se viene ahora es un pulso entre los actores del espectáculo y una dirigencia reacia a prescindir de los ingresos que a las federaciones les representará el certamen por derechos de televisión (el contrato por tres ediciones con una firma japonesa es por 140 millones de dólares). Lo clave aquí es que esta vez, y como señal de que los tiempos cambian, buena parte de la afición ya no quiere entretención a como dé lugar y es consciente de que hay circunstancias en las que lo sensato es que el balón no ruede por ahora.



