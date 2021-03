Condena histórica

Francisco Javier Ricaurte, un juez de carrera que en su momento llegó a ser el presidente más joven en la historia de la Corte Suprema, pasará también a los registros como el primer exdignatario de ese alto tribunal en ser condenado por la justicia ordinaria.

Un juez lo ha encontrado culpable de ser uno de los cerebros del llamado ‘cartel de la toga’, esa máquina de corrupción que torcía, por millonarias sumas, decisiones en la máxima instancia de la justicia ordinaria en el país. La Fiscalía pide una condena cercana a los 24 años de prisión, una de las más altas impuestas por este tipo de conductas y que sin duda se justifica, dado el alcance de las actividades criminales de Ricaurte y sus socios. Y, sobre todo, por la conducta de lesa traición que implica que un hombre que como juez y magistrado juró dedicar su vida a combatir la ilegalidad haya aprovechado esa posición para, precisamente, torcer, a cambio de pingües beneficios, procesos judiciales claves.



Se trata de una condena que golpea la imagen de la justicia, tanto por la gravedad de los delitos como por el carácter de quien los cometió y de los otros salpicados: Gustavo Malo, miembro de la Sala Penal, y Leonidas Bustos, poderoso expresidente de la Corte. Pero es también una señal de cambio frente a lo que el país se había acostumbrado a ver, especialmente en los últimos tres lustros: grandes personajes de la justicia en medio de escándalos y actuaciones dudosas que, pese a todos los peros, salían indemnes gracias al régimen de virtual impunidad que las más de las veces supone tener fuero y ser procesado por la polémica Comisión de Acusación de la Cámara.

Esta condena, de hecho, fue posible porque por su condición de exmagistrado, Ricaurte cayó en la órbita de la Fiscalía y de los jueces, a los que no les tembló la mano para castigar a una figura que hace menos de una década ponía y quitaba en la Rama Judicial.



Muchas veces se ha repetido, sin que mucho haya cambiado: en nuestra justicia, en la que hay miles de funcionarios y servidores que a diario trabajan con honradez por lograr un mejor país, hay también oscuros personajes que contaminan el Poder Judicial, cuya transparencia es la base de cualquier democracia. Basta mirar el triste espectáculo de los tres magistrados del Meta señalados de conformar una organización enquistada en el Estado que cobraba millonarias sumas por conceder beneficios carcelarios a criminales y que hoy siguen activos a pesar de todos los cuestionamientos en su contra y de varias investigaciones disciplinarias que no avanzaron en la recién desaparecida Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.



Romper el espíritu de cuerpo –que lo hay–, reconocer y atacar la corrupción en todos los niveles y cambiar estructuras desuetas que fomentan la impunidad de los más poderosos son pasos urgentes que requiere la justicia. No basta solo con condenar en charlas privadas y en los cocteles a los corruptos que han desacreditado a nuestra justicia. Lo que el país necesita es que los altos magistrados, esos que –se supone– llegaron a donde están porque son nuestros mejores hombres y mujeres de leyes, estén a la cabeza de la cruzada por recuperar la legitimidad de nuestra Rama Judicial.



