Los emberas

Grave y al mismo tiempo compleja es la situación que vive la comunidad embera katío en la capital del país, la más numerosa de las agrupaciones indígenas asentadas en la ciudad desde hace varios años, particularmente en las localidades del centro –Santa Fe y La Candelaria–, en cuarentena obligatoria actualmente.

El problema no es nuevo. Las normas ancestrales han impedido la creación de cabildos a través de los cuales se les pueda brindar una mejor atención, razón por la cual se comportan como nómadas que deambulan por las calles de la ciudad, en las que no es difícil encontrar mujeres y niños ejerciendo la mendicidad.



Pero el asunto se torna más difícil por la pandemia de covid-19. Los indígenas, unos 350, se han tomado el renovado parque Tercer Milenio, viven a sol y sombra, exponiéndose al virus que ya afecta a varios de sus integrantes. El Distrito ha intentado brindarles ayuda para que la comunidad pueda recibir atención en salud.



Un primer paso en ese sentido se dio el pasado fin de semana, cuando se les ofreció traslado a las instalaciones de Corferias. No obstante, ingresar a este lugar requiere una serie de protocolos sanitarios y normas que los indígenas deben acatar, entre ellas la de permitir la toma de pruebas y evitar tener contacto con el exterior, lo que sus líderes se niegan a aceptar alegando que va contra sus costumbres.



En esto hay que ser claros: el gobierno distrital ha cumplido con los indígenas; las ayudas en arriendos, alimentación y atención médica han estado a disposición. Pero subsiste en ellos el deseo de seguir por su cuenta y riesgo, y eso es algo que la Alcaldía debe prevenir a toda costa. Y más ahora que la alcaldesa Claudia López ha denunciado que las mujeres y sus hijos estarían siendo explotadas por algunos hombres de la comunidad. De ser cierto, las medidas de protección deberán extremarse a fin de evitar un riesgo mayor. Y las autoridades judiciales, actuar en consecuencia.



