Un Halloween inédito

Es claro que el esparcimiento en torno a celebraciones como el Halloween o día de las brujas es fundamental para atenuar problemas emocionales y promover la salud mental en los niños, sin dejar de lado que, además, estas actividades también son parte de los procesos de seguridad que afianzan relaciones familiares dentro de su realización.

De ahí que mantenerla se convierta en un imperativo a todo nivel que –sin ser una obligación– permita su desarrollo en el contexto de la pandemia, con la debida aplicación de los protocolos de bioseguridad. Y esto debe traducirse en adaptaciones específicas que no necesariamente implican que sea un Halloween menos feliz, como lo manifestó el ministro de Salud, Fernando Ruiz.



En tal sentido, es claro que esta jornada debe centrarse esencialmente en el núcleo familiar directo residente, en la vivienda de los niños, evitando los contactos intergeneracionales y, por supuesto, con la eliminación absoluta de las rondas callejeras para pedir dulces. Pues, así sea dentro del ámbito hogareño, el mantenimiento del espacio físico debe ser inviolable, lo mismo que la negativa de aprovechar esta celebración para promover reuniones infantiles con integrantes de diferentes familias a puerta cerrada.

Los desenlaces que deje este día de brujas podrán ser el piloto de lo que serán las celebraciones tanto de Navidad como de fin

Y aunque es un Halloween atípico, es aquí donde se pondrán a prueba la inventiva y la imaginación de las familias para no perder la esencia de este día, mientras se recalca la importancia del autocuidado, con la ayuda también de la virtualidad para mantener cercanos a familiares y amigos. Todo centrado, de nuevo, en los niños.



Hay que tener en cuenta que los desenlaces desde el punto de vista sanitario que deje la celebración de este inédito día de brujas podrán ser el piloto de lo que serán los festejos tanto de Navidad como de fin de año, desde la perspectiva que pinta la pandemia a nivel nacional. En otras palabras, lo que se construya entre todos aquí podrá replicarse de una manera general en los entornos familiares para esas fechas o, por el contrario, ser la base de restricciones mayores que a estas alturas nadie desea.



De igual forma, vale la pena hacer referencia a los componentes que se darán en fiestas más tradicionales, como los carnavales y las fiestas que suelen realizarse en los próximos meses, así como las festividades locales y regionales, que innegablemente tendrán que contextualizarse en el ritmo que indica la pandemia. Y en ese sentido, las autoridades locales deberán decidir con criterios de responsabilidad colectiva cuáles se pueden aplazar, cuáles no y cuáles, sencillamente, tendrán que cancelarse. Todo ello definido con claridad y anticipación para prevenir desórdenes y hechos que lamentar.



Colombia, por sus características festivas, entra en una senda de celebraciones en medio de la pandemia. Eso es innegable. Y no se trata, en modo alguno, de que sea una época aburrida, tediosa y frustrante. Es evidente que se puede celebrar en medio del autocuidado. Y por eso esta época será un reto que podría entrar en la historia. Estas fiestas pueden ser anécdota para contar y no para lamentar. Depende de todos.



