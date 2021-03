Cancelar o no cancelar: esa parece ser la cuestión. Charles Blow, columnista de The New York Times, ha pedido vehementemente que personajes animados de su infancia como el zorrillo Pepe le Pew o el ratón Speedy González sean cancelados –o sea, censurados y archivados hasta nueva orden– por contribuir a la “cultura de la violación” y al “fomento del racismo”. Blow no está solo, hace parte de un movimiento progresista que ha visto en esa clase de gestos –propios de la corrección política que viene creciendo desde los años 70 y que se ha popularizado en los tiempos de las redes sociales– una oportunidad para enmendar las violencias, las desigualdades y las injusticias de la historia.

Blow simplemente está sumándose a un criterio que ha redoblado esfuerzos ante las evidencias de que el racismo, la xenofobia, la segregación, la misoginia y la homofobia han seguido dándose e incluso creciendo avalados por ciertos liderazgos: plataformas estadounidenses de video bajo demanda, como Disney+ o HBOMax, han optado por advertirles a sus usuarios que clásicos de la talla de Lo que el viento se llevó o Dumbo hablaron del racismo desde el racismo, pero hay quienes no albergan la menor duda de que mejor sería borrarlos del mapa de una buena vez.



No deja de ser un dilema, cancelar o no cancelar, que se amaina o se agrava según las generaciones y según las culturas en las que se dé. Hay quienes ven un peligro en el zorrillo aquel y hay quienes ven una caricatura –precisamente una parodia de un comportamiento patético– que da cuenta de una época en la que se estaban redefiniendo los roles. Hay quienes ven en la cancelación una reivindicación de las víctimas y hay quienes ven en el revisionismo histórico cierto tufillo fascista. Una vez más censurar suena contradictorio y contraproducente si el propósito es alcanzar la convivencia. Una vez más la solución parece ser una educación que matice las verdades y ponga en contexto las expresiones culturales.



EDITORIAL