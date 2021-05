Mensaje a Roma

Ninguna institución parece a salvo en estos tiempos turbulentos. Tras la controversia que generó la respuesta de la Congregación para la Doctrina de la Fe de la Iglesia católica a la pregunta de si los sacerdotes podían bendecir uniones de personas LGBTI, la decisión de sacerdotes, diáconos y voluntarios de alrededor de 200 parroquias alemanas de bendecir uniones de quienes pertenecen a esta población generó un nuevo capítulo de controversia en una Iglesia en la que inamovibles de antaño ya no parecen tanto. “Quiero celebrar el amor con estas bendiciones, el amor de los homosexuales es algo bueno. La homofobia de mi Iglesia me enfada y me avergüenza”, afirmó el jesuita Jan Korditschke, uno de los clérigos participantes en la jornada que comenzó el pasado lunes.

Como es bien recordado, el mencionado pronunciamiento incluyó también la expresión ‘no se puede bendecir el pecado’, ante la cual amplios sectores eclesiales que, sin apartarse del Evangelio, todo lo contrario, incluso, llevan años tendiendo puentes con la población LGBTI, reaccionaron con evidente desconcierto.



Es en el seno de la Iglesia alemana donde, con algunas excepciones, se ha demostrado en los últimos años el talante liberal en que se produjo esta respuesta al polémico pronunciamiento. La misma en la que días antes una misiva de rechazo al responsum reunió 2.600 firmas de sacerdotes y, lo más relevante aquí, la misma que el año pasado dio inicio a un Camino Sinodal, proceso de profunda renovación no por la vía de la autoridad y la imposición, sino a partir del diálogo y la escucha a todos los miembros del cuerpo eclesial, incluidos, desde luego, los fieles.



No obstante, como era predecible, para muchos por fuera y dentro de la Iglesia, más que una respuesta, este episodio es un desafío del que pueden incluso soplar vientos de cisma. Por lo pronto, tanto el Vaticano como la Conferencia Episcopal Alemana han guardado un silencio que puede ser elocuente.



EDITORIAL