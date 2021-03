Llamado a la tranquilidad

Desde mediados de diciembre, en el mundo se han aplicado cientos de millones de vacunas contra el covid-19, las cuales fueron evaluadas previamente en varios miles de participantes en rigurosos ensayos clínicos con el objeto de probar su seguridad.

Estas son sometidas a un monitoreo de farmacovigilancia permanente, sin antecedentes recientes en el planeta. Detrás de esto no solo están las agencias regulatorias de cada país, sino los conglomerados de investigación en salud pública más importantes en todos los continentes, lo que permite tener gran tranquilidad.



Con base en estos procesos ha sido suspendida por precaución la aplicación de la vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford y la farmacéutica AstraZeneca, al encontrarse algunos eventos vinculados con la coagulación de la sangre en personas que recibieron dosis. Estos hechos deben investigarse. Sin embargo, hasta ahora no se ha relacionado directamente ninguno de los casos con la administración de la vacuna, y esto es lo que analizan en conjunto la Agencia Europea del Medicamento (EMA) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), organismos que, además, esperan que sus consejos máximos de seguridad emitan sus resultados y orientaciones para los países que aplican y aplicarán el producto de AstraZeneca.



Y, aunque estas agencias han afirmado que mientras tanto se pueden seguir utilizando estas vacunas, no sobra decir que aquí las máximas precauciones no pueden ser calificadas como excesos, pues de por medio están el bienestar, la tranquilidad y la confianza de todos. Bien hacen el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) y las instancias técnico científicas asesoras del Plan Nacional de Vacunación en plegarse a estos procesos y manifestar que aplicarán al pie de la letra las recomendaciones que surjan de estas pesquisas, poniendo por encima la evidencia científica, mientras hacen un llamado a la calma y la tranquilidad. Todo, a la expectativa de una próxima llegada de estas vacunas.



EDITORIAL