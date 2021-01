La educación presencial

A fuerza de estudios que cada vez dan una mejor idea de la gravedad del daño que se está causando, la preocupación por las consecuencias de tener las aulas de clase del país vacías cobra cada vez más relevancia.

Hay que comenzar por referirse, una vez más, a las enormes dificultades que están encontrando los niños y niñas, en particular aquellos de hogares de escasos recursos, para adelantar sus estudios de manera virtual. Estas comienzan por que la cobertura de la red de datos en el país está lejos de alcanzar el 100 por ciento del territorio.



Al respecto, una encuesta de la Universidad de los Andes y ProBogotá, cuyos resultados fueron revelados ayer, dejó claro el tamaño de la brecha que en esta materia existe entre estratos altos y bajos en Bogotá. Por ejemplo: mientras que 9 de cada 10 estudiantes en los estratos 4, 5 y 6 tienen acceso a internet de alta velocidad, en los estratos 1 y 2 solo 5 de cada 10 cuentan con una conexión de este tipo. De ahí que no sorprenda que el 77,8 por ciento de los cerca de 35.000 niños y niñas que han dejado de estudiar a causa del cierre de los planteles pertenezcan a los estratos 1 y 2, según lo reveló este mismo trabajo académico. Por cierto, esta misma cifra, para todo el país, ya ronda los 100.000. Las disparidades son la constante en otros ítems como el acceso a dispositivos o el poder contar con un computador o una tableta de destinación exclusiva para el alumno o alumna.

La creciente consciencia sobre la gravedad de esta situación va en aumento y esto, en medio de todo, es una buena noticia. Prueba de ello son iniciativas necesarias y bienvenidas como la identificada con el hashtag #LaEducaciónPresencialEsVital. Esta campaña quiere mostrar el tamaño y las implicaciones del daño que se está causando por no permitir el regreso a las aulas, en términos de pérdidas de aprendizaje, rezago y deserción escolar, entre muchos otros aspectos, al tiempo que propone un diálogo sereno e informado que cuestione ciertos lugares comunes sobre los planteles educativos, como espacios peligrosos en términos de contagio. Son muchos los países que, conscientes de esta realidad, han decidido, aun durante picos de contagio, mantener abiertos los planteles educativos. En Estados Unidos, esta semana las autoridades federales hicieron un llamado en este sentido, basándose en la “preponderancia de la evidencia disponible”, la cual señala que es seguro recibir a los estudiantes siguiendo pautas básicas de bioseguridad que no pasan necesariamente por cuantiosas inversiones en infraestructura.



Es urgente, entonces, que la comunidad educativa tenga acceso a toda la evidencia respecto a que los colegios no son focos de contagio si se siguen unas pautas básicas de bioseguridad. Es vital que comience ya mismo, sin dilaciones, la implementación del modelo de alternancia en el que viene trabajando el Ministerio de Educación.



Hay que sincerar el debate. Detener esta tragedia ha de ser un verdadero propósito nacional. Urge dejar de lado diferencias de otras índoles y pretensiones que, cada vez queda más claro, poco tienen que ver con lo que de verdad importa aquí: el bienestar de los niños y las niñas, sobre todo los más vulnerables.



EDITORIAL

