Alerta roja

Lo que se temía para enero, luego de las festividades navideñas, es una dura realidad, si se quiere, más tempranera de lo esperado. El covid-19, que a estas alturas deja una dolorosa cifra de 44.723 personas muertas, ha cobrado vigor en nuestro país, en un nuevo pico que se refleja nada menos que en la ocupación de las unidades de cuidados intensivos (UCI).

Por eso el Gobierno Nacional, en una circular emitida por los ministerios de Salud y del Interior, estableció nuevas medidas a partir de la noche de ayer y durante los próximos cinco días. Los municipios y las ciudades donde la ocupación general de las UCI se halle por encima del 70 por ciento podrán tomar acciones especiales como restricción de la movilidad y de la circulación total de personas y vehículos en horarios nocturnos, entre otras disposiciones.



Bogotá, por sus características de la urbe más grande, donde se mueven casi ocho millones de personas de todas las condiciones sociales, donde son innegables muchas necesidades, así como la indisciplina ciudadana, vive un momento muy delicado. El nivel de ocupación de las UCI covid estaba ayer en el 83,9 por ciento. Como lo dijo la alcaldesa de la ciudad, Claudia López, en este segundo pico hubo un crecimiento del 32 por ciento, más fuerte que el primero, cuando el aumento de casos fue del 27 por ciento.

Se necesitan autoridad, orden, unidad y plena comunicación entre el Gobierno Nacional y el local, pero todo depende de la disciplina ciudadana.

Esto obligó a la mandataria, que en buena hora viene trabajando de la mano con el Gobierno Nacional –como debe de ser– y ya venía aplicando medidas como pico y cédula o cuarentena por localidades, a tomar otras urgentes y rigurosas, ya ampliamente divulgadas, que tienen consecuencias, en especial en el comercio, pero que deben ser acatadas por todos, pues no solo cuentan con el respaldo de los expertos en salud, sino que a la luz de las cifras de contagios y necesidades de cuidados intensivos son de carácter perentorio.



La alcaldesa también declaró la alerta roja hospitalaria, que es un signo de peligro que debe servir para despertar conciencia. Porque de lo que se trata es de reducir la velocidad del contagio, de bajar la demanda en cuidados intensivos y, por esta vía, la letalidad. En últimas, de salvar vidas.



Porque las necesarias acciones que ha tomado el gobierno distrital de cara al feroz rebrote –según el Instituto Nacional de Salud, no hay evidencias de que se trate de la nueva cepa de Sars-Cov-2 hallada en el Reino Unido– que estamos viendo llegan de la mano de lecciones aprendidas para todos. Es una ruleta rusa, por ejemplo, hacer tumultos, asistir a reuniones clandestinas, realizar celebraciones masivas, no usar tapabocas o no hacerlo bien.



Por eso, todos los esfuerzos, restricciones, ley seca, cualquier medida no surtirán el efecto deseado si no hay disciplina ciudadana ni autocuidado, si no hay conciencia de los protocolos de bioseguridad.



Se necesitan autoridad, orden, unidad y plena comunicación entre el Gobierno Nacional y el local, pero el ciudadano tiene que entender que su vida, la de su familia y la de los demás dependen de la disciplina. Si esta no existe, el único ganador será el virus. Y finalmente, la muerte.



EDITORIAL

