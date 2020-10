El Acuerdo de Escazú

Lo que parecía a comienzos de esta legislatura un asunto de trámite se ha convertido en un motivo de fuerte polémica. Se trata de la aprobación, por el Congreso, de la adhesión de Colombia al Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, también conocido como Acuerdo de Escazú, en alusión a la ciudad costarricense donde vio la luz, en 2018. Con mensaje de urgencia del Gobierno, se esperaba que rápidamente se aprobara la ley respectiva, pero no fue así. En las últimas semanas diversas voces, incluso desde las filas oficiales, se han pronunciado en contra.

A manera de contexto, hay que recordar que durante varios meses el Gobierno se mostró de alguna manera renuente a dar el paso. Sin duda, el ambiente de reivindicaciones sociales que marcó el final del año pasado fue decisivo para que en diciembre el país aceptara entrar a formar parte del acuerdo, que tiene como objetivo facilitar el acceso a la información pública y promover la participación ciudadana en las políticas medioambientales.



El tema es especialmente sensible y pertinente para un país como el nuestro, que ocupa un muy vergonzoso primer lugar en el listado mundial de ambientalistas asesinados. Solo el año pasado se registraron 64 homicidios. El acuerdo en cuestión ha sido calificado por conocedores como una valiosa herramienta para parar este desangre.



Ante la controversia actual, hay que ser claros en que Colombia ya firmó un tratado que la compromete ante buena parte de la región y tiene una enorme importancia de cara al deterioro ambiental que vive el país. Ante tal compromiso y ante un escenario tan crítico, lo procedente es seguir adelante, lo cual no excluye reformas y ajustes a nivel interno para que el deber de proteger la vida en todas sus formas no sea obstáculo para que más colombianos puedan vivir mejor.



