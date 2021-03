El giro de Bolsonaro

Hizo falta que Brasil superara la impresionante barrera de las 3.000 muertes por covid-19 en un solo día, tal como ocurrió el pasado martes, y que el total de fallecidos cruzara el hito de los 300.000 en un contexto de desborde en los hospitales de buena parte de sus estados para que el presidente Jair Bolsonaro mostrara señales de querer dejar de lado la calamitosa y desacertada manera como ha enfrentado la pandemia.

El miércoles pasado, tras una reunión con las cabezas del Legislativo y de la Corte Suprema, así como con los gobernadores, luciendo mascarilla, anunció que conformaría un comité de carácter nacional para hacerle, por fin, frente al covid siguiendo una única partitura. También, por primera vez, el menosprecio a lo que significa el avance del mal cedió su lugar a la afirmación de que primero está la vida.



El mandatario recordó la importancia de la vacunación, días después de haber anunciado la compra de más de cien millones de dosis. Todo luego de un nuevo y reciente relevo en la cartera de Salud, el cuarto de su mandato.

Para muchos, el giro se produce demasiado tarde. El daño causado por el covid-19 y por la carencia de una respuesta articulada desde Planalto es colosal. La actitud del presidente brasileño frente al mayor desafío que ha tenido que enfrentar la humanidad en tiempos recientes ha sido nefasta, sobre todo entre la población más vulnerable que habita en regiones como la Amazonia. Todavía se recuerda el desdén con el que enfrentó el pico que vivió el estado de Manaos a comienzos de año.



Y es que Bolsonaro ha negado en repetidas ocasiones la gravedad del covid-19 calificándolo de “gripita”, ha intentado interponerse en los esfuerzos que cada gobernador –de manera aislada, sin una coordinación nacional– ha emprendido, ha promovido aglomeraciones y, para rematar, se ha opuesto una y otra vez a utilizar y fomentar el uso del tapabocas. Como si lo anterior fuera poco, hasta no hace mucho cuestionó la efectividad de las vacunas y alertó sobre posibles efectos colaterales, al tiempo que ha promovido el uso de un cuestionado coctel de drogas –sin efectividad comprobada científicamente– a manera de prevención.



Quizás viéndose reflejado en lo vivido en Estados Unidos por Donald Trump, el líder ultraderechista pareciera temer que su pretendida reelección en 2022 comience a peligrar. Al menos esto es lo que creen conocedores de la política brasileña. El portal de noticias Poder 360 citó una conversación entre el presidente y una reconocida cardióloga a la que le ofreció el ministerio de Salud, en la que le habría dicho que no quería que la pandemia le afectara su opción de continuar en el poder. Y aunque es cierto que Lula da Silva no tiene los quilates como oponente que podría haber ostentado hace una década, su regreso a la arena es, sin duda, un factor que cuenta.



Más allá de cuál sea la motivación de este necesario viraje, es de esperar que se mantenga y que pronto las cifras mejoren. Están de por medio un pueblo hermano y los de los países de la región. Luego vendrá el momento de los juicios de responsabilidades. El primero estará a cargo de la gente en las urnas, aunque no faltan voces que, dadas la magnitud de lo ocurrido y la negligencia mostrada por Bolsonaro, claman para que rinda cuentas ante otras instancias.



