Chile y los independientes

Si algo quedó claro del proceso constituyente chileno, que avanza entre sorpresas, es que los partidos políticos tradicionales, es decir, aquellos que se repartieron el poder tras el fin del régimen de Augusto Pinochet, no lograron sintonizarse con los reclamos ciudadanos y el estallido social del 2019, y no tendrán la influencia decisiva cuando llegue la hora de redactar la nueva constitución.

La tendrán, en cambio, los independientes, un variopinto grupo que abre una nueva era en el espectro político y que de trabajar coordinadamente en la paritaria Convención Constituyente, podría cambiarle la cara a la arquitectura institucional del país, cuyos notables logros económicos corrieron a la inversa de las necesidades sociales de la población. Se quedaron con el 46 por ciento de las papeletas, aunque la votación no tuvo el mismo entusiasmo participativo que el plebiscito de octubre, que disparó el proceso.



Y si entramos al detalle de lo sucedido, habría que decir que la derecha del presidente Sebastián Piñera es la gran derrotada, pues a su magra votación se suma que muchos de los llamados independientes se consideran de izquierda.



Eso sin contar con las elecciones que pusieron en juego alcaldías, concejales, y, por primera vez, gobernadores, en las que el balance para la derecha es más que desalentador. El mayor golpe fue en la alcaldía de Santiago, que quedó en manos nada menos que de la candidata comunista, Iraci Hassler, lo que no había sucedido ni siquiera en la era de Salvador Allende, precisamente la que fue borrada por la dictadura. Tremendo revolcón.



Los analistas coincidían ayer en que el mayor pecado de los partidos tradicionales, y en general de la institucionalidad austral, es no haber tenido los oídos aguzados para interpretar las ruidosas melodías de la calle. Ahora los ojos del mundo, y en especial los de los vecinos de nuestra región, seguirán con atención la redacción de esa nueva carta fundamental que regirá el destino de los chilenos.



EDITORIAL