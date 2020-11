Una respuesta importante

El domingo pasado, en su columna de los domingos en este mismo diario, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras no solo acusó recibo de las repentinas confesiones de las antiguas Farc –que reconocieron públicamente haber atentado dos veces contra su vida, en 2002 y 2005–, sino que, “a diferencia de los que sí murieron y hoy no pueden contestar”, tuvo el coraje de perdonar a sus victimarios. “Ni siquiera reclamo un acto simbólico para el efecto”, agregó. “Me basta con conocer toda la verdad”.

Pronto, al mismo tiempo que se les exigía a los excombatientes, desde varios sectores de la sociedad, que no hicieran esas revelaciones en los medios, sino en el marco del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, los líderes de las viejas Farc salieron al paso de los ruidos –por medio de una sonada carta firmada por Rodrigo Londoño y dirigida al exvicepresidente– con la promesa de que “una vez seamos convocados por la JEP estaremos prestos a entregar todos los detalles que poseemos con relación a los dos atentados de los que usted fuera víctima”.



Vargas Lleras, que durante años apoyó los acuerdos de paz sin renunciar a su espíritu crítico, sorprendió a los excomandantes con una conclusión esperanzadora hacia el final de su columna: “El proceso de paz y la justicia transicional están permitiendo que se empiecen a conocer las necesarias y muy tristes verdades de nuestro país”, escribió. “Sin ellas, cómo pretender seguir avanzando hacia nuestra reconciliación”.



Londoño le agradeció al exvicepresidente su perdón, justo la misma semana en la que el presidente Iván Duque recibió en la Casa de Nariño a los representantes de los firmantes de paz que reclaman el asesinato de 214 de sus compañeros, como un recordatorio de que el camino de salida del conflicto sigue siendo el diálogo, el reconocimiento del otro, la verdad.



En un momento de alta tensión y alto escepticismo, el intercambio entre Vargas Lleras y el partido Farc es un llamado a no perder el rumbo.



EDITORIAL