Cero y van dos

Tras la buena noticia de la victoria del ciclista colombiano Egan Bernal en el Giro de Italia, sobrevino un hecho lamentable para el deporte de las bielas.

El resultado positivo por EPO del pedalista Esteban Toro en una prueba de control de dopaje realizada fuera de competencia antes de darse inicio a la actual temporada condujo a que su equipo, el UAE Team Colombia, decidiera poner fin a su actividad en el país. No importó que el caso todavía no esté cerrado, pues falta conocer el resultado de la contramuestra y si el deportista hará uso de las instancias a las que tiene derecho en su defensa.



Esta determinación, que el equipo tomó fiel a su política de cero tolerancia con el uso de sustancias prohibidas, es un duro golpe para esta disciplina, que el año pasado vio cómo otra escuadra, el Manzana Postobón, tuvo un final abrupto por la misma razón. Que dos equipos hayan optado por cesar su funcionamiento afecta, sobre todo, los anhelos de miles de jóvenes que hoy apenas comienzan. Y es que la popularidad de la que hoy goza el ciclismo no lo ha blindado de la crisis: cada vez son menos los recursos para este deporte, que nos ha dado tantas glorias, en su categoría profesional.



Este episodio recuerda que el flagelo del dopaje es una realidad en nuestro ámbito y que es necesario actuar para que no termine siendo la razón que impida que nuevas generaciones tomen el relevo de la que hoy nos tiene en la élite mundial. El riesgo es enorme y real. Por suerte, ya está vigente la ley que sanciona a quienes proporcionan el dopaje a los deportistas y que sin duda es un paso en la dirección correcta.



Pero no se puede caer en el engaño de creer que con esto basta. La transformación tiene que ser de fondo, en los valores mismos del deporte, a sabiendas de que quienes optan por este atajo rara vez actúan de manera individual, sino respondiendo a incentivos o incluso presiones. Si esto no cambia pronto, el ciclismo podría dejar de ser la gran fuente de alegrías que hoy alivia al país.



