Muerte y dignidad

En los últimos años se han estado produciendo, en la redacción de este diario, una serie de especiales exhaustivos –publicados en una sección de ELTIEMPO.COM– que ha valido la pena llevar a cabo y que vale la pena leer si aún no se ha encontrado el momento para hacerlo: se ha hablado allí del bicentenario del país, de los ataques a nuestro patrimonio, del equilibro de los últimos nevados que nos quedan, de los líos tutelables del sistema de salud, de los muertos que nadie reclama, de los duelos por los desaparecidos, de los riesgos que se corren cuando se ejerce el periodismo, del éxodo venezolano, de los más duros retos, en fin, que enfrenta la sociedad colombiana de los últimos tiempos.

Este año, que a estas alturas ya puede ser llamado ‘el año de la pandemia’, se han montado especiales muy completos sobre la resistencia de los migrantes, las tragedias y los héroes en tiempos del coronavirus. Y en estas semanas de estos últimos meses del año, que son un llamado a la reflexión sobre lo que hemos estado viviendo, han sido publicados dos especiales que no solo cuentan dramas humanos que las primeras planas no alcanzan a registrar, sino que sirven a la gran reflexión que ha tenido que hacer la humanidad entera en este 2020: la reflexión sobre la relación de la especie con la vida y con la muerte.



El primero de estos especiales, ‘Morir lejos de casa’, retrata el duelo de las familias que pierden a sus parientes en tierras extranjeras. El segundo, ‘Covid: la vida a cuestas después de la UCI’, cuenta las historias de aquellos que han salido de los hospitales con alteraciones físicas o afectaciones emocionales en medio de la pandemia: no se es el mismo luego del coronavirus, y es importante que ello se sepa. Ambos trabajos son una defensa de la vida, una invitación a recobrar la consciencia sobre la prevención en el campo de la salud y una mirada de la muerte como una noticia que sigue mostrándonos quiénes fuimos, perturbándonos y tomándonos por sorpresa.



EDITORIAL