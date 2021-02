Blindaje a EPM

No paran los escándalos alrededor de la empresa de servicios públicos más grande y respetada del país, Empresas Públicas de Medellín (EPM). El más reciente giró alrededor de la declaratoria de insubsistencia del hoy exgerente Álvaro Rendón por el alcalde de la capital antioqueña, Daniel Quintero.

El lamentable episodio ha continuado con señalamientos públicos de ambas partes sobre el manejo de la demanda contra los consorcios contratistas del proyecto Hidroituango. Las declaraciones del alcalde y de Rendón reflejan un fuerte choque que despierta alarmas sobre el estado del gobierno corporativo en el cuarto grupo empresarial del país.



No es la primera vez que en los últimos 13 meses esas alarmas se disparan –todas bajo la administración Quintero–. Un primer momento de alerta se presentó con la solicitud del cambio de objeto social de EPM, impulsada por la alcaldía de Medellín.

Luego vendría, en agosto pasado, la renuncia masiva de miembros de la junta directiva del grupo. El motivo de semejante situación tan atípica e impactante fue que la junta no fue consultada sobre la decisión de avanzar en una demanda contra los consorcios de Hidroiutango.



En medio de llamados al reforzamiento de los principios del gobierno corporativo de EPM, el alcalde Quintero optó por desatar un enfrentamiento con los sectores empresariales más representativos de la región. El pulso empezó a poner en riesgo uno de los activos más valiosos de la ciudad de Medellín, y de Antioquia en general: un exitoso y probado modelo de cooperación público-privada con miras al desarrollo urbano y regional.



La gota que rebosa la copa es la salida intempestiva del exgerente de EPM, bajo graves acusaciones contra el alcalde Quintero de injerencia política en la administración del grupo empresarial. Queda revelada así la peligrosa intención del gobierno de Medellín de definir los derroteros corporativos de la empresa bajo puros criterios políticos y personalistas.



Precisamente, los principios del gobierno corporativo están diseñados para proteger las decisiones gerenciales no solo en el caso de EPM, sino del resto de empresas con mayoría pública, de las injerencias propias del ciclo político. Constituye, asimismo, un poderoso mensaje a los mercados de valores y de capitales, así como al público y a las organizaciones multilaterales, sobre la autonomía de la cúpula ejecutiva de los caprichos de los gobernantes y funcionarios políticos.



No es el mejor momento para que EPM esté envuelta en estos pulsos de poder y política. La empresa enfrenta varios desafíos de gran envergadura y consecuencias sobre la economía y el sector energético. Uno de ellos es el avance del proyecto Hidroituango en medio de la pelea jurídica y otro, la entrada en operación de la filial Afinia, en sustitución de una parte de Electricaribe en la costa Atlántica.



Hay que sumarse al llamado de ProAntioquia a “la responsabilidad y a la transparencia en la administración de la empresa”. No solo están en juego la calidad y el futuro de los servicios públicos que presta EPM, sino también su modelo de gestión corporativo desde lo público y lo privado. La selección del nuevo gerente es el primer reto al buen gobierno.



