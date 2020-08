Fiebre por la bici

Que importadores y vendedores de bicicletas estén preocupados porque la avalancha de pedidos puede demorar las entregas más de lo previsto es angustioso para ellos, pero una buena noticia para las ciudades. Porque evidencia que la demanda de este tipo de vehículos es tal que hasta sus oferentes se ven a gatas para cumplir. Ojalá los pedidos lleguen a tiempo, pero por ahora hay que sentirse complacido de que la bici esté cumpliendo su objetivo: convertirse en un medio alternativo para la movilidad en los centros urbanos de todo el mundo.

Un excelente reportaje sobre el tema, publicado recientemente en este diario, dio cuenta de la demanda sorprendente que entre los bogotanos está teniendo la bicicleta y cómo a nivel global el suministro de marcos y accesorios de estas está viviendo una sobredemanda poco antes vista. En Europa las ventas se multiplicaron por tres; en China, por cinco, y en EE. UU. crecieron 5.000 por ciento.



Aunque suene anecdótico, el hecho de que más ciudadanos estén en esta especie de frenesí por una bici es clara señal de que hay mayor conciencia a la hora de optar por formas alternativas para movilizarse distintas al carro particular. Obviamente, la restricción en el uso del transporte público –por la pandemia– contribuye a ello, pues más gente se baja de los buses para montarse en la bici. Pero cabe señalar, igualmente, que en tiempos de encierro y restricciones este medio se convierte en válvula de escape y símbolo de libertad y salud para la gente, como explicaba uno de los empresarios consultados.

El reto es también para

los gobiernos locales, que deben generar las condiciones e infraestructura que requieren

los biciusuarios. FACEBOOK

TWITTER

Y el auge será mayor a medida que volvamos a lo que se conoce como la ‘nueva normalidad’, lo cual implica desafíos adicionales para las autoridades locales, obligadas a repensar el futuro del transporte y la movilidad. Se necesitan alcaldes futuristas que entiendan este momento y sepan aprovecharlo.



Como lo hemos repetido aquí mismo, la forma de desplazarnos invita a renovar el concepto de planificación urbana, con ciudades más concentradas en lo esencial, que faciliten las actividades de los ciudadanos y sus movimientos de un lugar a otro; entornos pensados para la movilidad eléctrica, la bici, el peatón y no exclusivamente para el carro o, peor aún, las motos, que, valga decirlo, también crecen significativamente.



Bogotá tiene varias ventajas acumuladas: 800.000 viajes diarios en cicla, casi un 10 % de los que se generan en la ciudad normalmente; la ampliación de ciclorrutas, que solo en el gobierno pasado aumentó en 120 kilómetros adicionales a los 400 existentes, y el actual proyecta una ciclorruta de 25,6 kilómetros que irá del Tunal, en el sur, hasta la calle 170, en el norte de la capital, entre otras medidas.



En todo este engranaje no pueden quedar por fuera la seguridad ni el buen comportamiento de los ciclistas. Hay que insistir hasta el cansancio en estrategias que eviten que el hurto de bicicletas siga siendo un dolor de cabeza, el delito que no cede, con su carga de dolor por las varias víctimas fatales que deja. Sería un contrasentido motivar su uso y señalar sus bondades si los llamados ‘héroes’ que hoy pedalean por las calles no advierten en el camino razones suficientes para estar tranquilos.



EDITORIAL

editorial@eltiempo.com