La capital colombiana ajusta ya casi tres décadas desde que comenzó su apuesta decidida por el uso de la bicicleta. Los circuitos callejeros le dieron vida a lo que sería más tarde la ciclovía dominical, con 1,5 millones de visitantes hoy, y de allí se pasó a una red de ciclorrutas que ya supera los 500 kilómetros. Más recientemente, se ha convertido en uno de los principales medios para la movilidad de las personas, con 800.000 viajes diarios. En pocos años, el número de usuarios aumentó de 6 a 13 por ciento. Y es claro que la pandemia ha llevado a muchos a optar por esta alternativa en sus desplazamientos.

A Bogotá no le han faltado reconocimientos por estos hitos, muchos de los cuales, como las ciclorrutas y la ciclovía, han sido copiados en decenas de países. Entidades multilaterales han rotulado a la ciudad como una gran aliada de la bicicleta, y en el plano interno se ha bautizado a Bogotá como la capital mundial de la bici, y a sus usuarios como héroes de la vía.



Por esto mismo duelen titulares como el del diario británico The Guardian esta semana, en el que se resaltan, en esencia, los crímenes cometidos contra biciusuarios víctimas de robos y asesinatos. Y duele porque han sido ingentes los esfuerzos de Bogotá por volver a la bici parte de la construcción de una urbe a escala humana, más consciente en lo ambiental, en la generación de espacios de igualdad y en su visión de ciudad sostenible.

Pero tampoco se puede tapar el sol con las manos ni rasgarse las vestiduras por lo que otros dicen. En este espacio hemos sido defensores de la bicicleta. Y también hemos advertido de los peligros que acechan a sus usuarios. Las propias autoridades reconocen que este tipo de hurto es el que menos cede: este año van 7.993 robos, 2.093 más que en 2019. Pero lo más terrible son las pérdidas humanas, el año pasado tres personas fueron asesinadas por esta causa, y en 2020 la cifra es similar.



Si bien es cierto que otros delitos han bajado –y así se ha reconocido–, ello no es aliciente para lo que pasa con la bicicleta. No. Es hora de reconocer que algo grave está ocurriendo, que la ciudad se enfrenta a una sofisticada máquina del crimen que está detrás de este delito y que, infortunadamente, la misma ciudadanía alimenta su accionar cuando compra bicicletas robadas, partes de estas o no denuncia las zonas donde se transforman y comercializan. Detrás de una bici hurtada puede estar el rastro de una vida segada.



Es verdad que las autoridades despliegan operativos –como el que permitió ayer la captura y el desmantelamiento de dos reconocidas bandas–, determinan corredores peligrosos, se apoyan en la tecnología, dan golpes a los delincuentes. Pero hace falta mucho más: hace falta crear grupos especiales y de reacción inmediata contra este flagelo, un cambio en las leyes para que los responsables no se salgan con la suya por tratarse de un delito de menor cuantía, mejores estrategias en localidades azotadas por el hampa como Santa Fe, Bosa, Kennedy y Puente Aranda, además de un mayor involucramiento y atención a las denuncias ciudadanas, entre otras acciones.



Es hora de decir ¡basta! y hacer causa común para que a Bogotá no se le arrebate a sangre y fuego una iniciativa que por décadas la ha llenado de orgullo.



EDITORIAL