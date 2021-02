El trabajo versus la casa

Uno de los efectos más impactantes de la pandemia de covid-19 en el mundo laboral ha sido la masificación global del trabajo remoto. Las medidas sanitarias contra el virus, que incluyen cuarentenas y distanciamiento social, se tradujeron en millones de trabajadores de todo el mundo abandonando oficinas, fábricas y talleres para cumplir con sus jornadas desde sus hogares.

El trabajo en casa ya existía antes de la irrupción del covid-19. Según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en 2019 alrededor del 8 por ciento del empleo global estaba conformado por trabajadores desde el hogar. Mientras en los países ricos estas personas eran mayoritariamente empleados de empresas, en las economías de ingreso medio y en vías de desarrollo trabajar desde la casa es más común entre los independientes y por cuenta propia.



Si bien la OIT aún no cuenta con datos oficiales sobre el aumento del trabajo en casa en el 2020, esta organización de las Naciones Unidas está esperando una notable disparada de esta modalidad e invita desde ya a los gobiernos a actualizar sus marcos normativos a esa nueva realidad laboral.

El nuevo marco normativo debe reconocer esta nueva realidad laboral y garantizar el equilibrio entre el trabajo y la

vida del hogar.

Colombia no ha sido ajena a esta tendencia, a pesar de las brechas digitales que la aquejan. La encuesta Pulso Empresarial del Dane del mes de diciembre registró que el 53,4 por ciento de las empresas colombianas usaron internet como mecanismo de ajuste para promover el trabajo en casa. Al inicio de las cuarentenas del año pasado, los porcentajes de las empresas, enviando a los empleados a casa para ajustar el golpe, fueron más altos.



Incluso, en los confinamientos en Bogotá de enero pasado, una encuesta de la Cámara de Comercio encontró que el 9 por ciento de las mipymes capitalinas enviaron trabajadores a la casa como alternativa para mitigar el impacto de las restricciones.



Si bien los trabajadores movieron su lugar de trabajo a la casa para salvar sus empleos y proteger sus vidas del coronavirus, las consecuencias ya se están empezando a registrar tanto en Colombia como en el resto del mundo. Uno de los efectos más visibles ha sido la ampliación de las jornadas diarias de trabajo.



La Andi y el Ministerio del Trabajo presentaron en septiembre pasado una encuesta sobre la conciliación entre la vida personal y laboral. El 57,7 por ciento de los encuestados afirmaron que sus jornadas se extendieron a más de 8 horas diarias.



La encuesta Pulso Social del Dane de diciembre pasado encontró que el 20,7 por ciento de los colombianos están sobrecargados de temas laborales y el 23,5 por ciento, de tareas domésticas. Además, el 42,8 por ciento admitió haber sentido preocupación y nerviosismo, mientras el 17,6 por ciento, cansancio en los últimos siete días. En conclusión, al borrar las tradicionales fronteras entre el lugar de trabajo y el hogar, los efectos no solo son laborales, también sicológicos.



El Ministerio del Trabajo ya está adelantando iniciativas legislativas y medidas normativas que reconozcan y definan esta nueva e inevitable realidad laboral. El nuevo marco no solo debe ajustarse a los cambios de pandemia, sino garantizar el balance entre el trabajo y la casa.



EDITORIAL

editorial@eltiempo.com