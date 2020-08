Destino: Israel

El pasado lunes entró en vigencia un nuevo tratado de libre comercio (TLC) para Colombia, el primero con una nación de Oriente Medio. Si bien firmado en 2014, este TLC con Israel arranca este año y, de forma inmediata, 99 por ciento de las exportaciones industriales quedan libres de arancel. Además, siete mil productos colombianos podrán ingresar a ese mercado de alto poder adquisitivo.

En 2019 Colombia exportó a Israel 366 millones de dólares, la inmensa mayoría provenientes del carbón, con solo un 8 por ciento de bienes no minero-energéticos. A junio pasado, las ventas colombianas a esta nación del medio oriente alcanzaron los 197 millones de dólares. En los últimos 20 años los capitales israelíes que habían llegado a Colombia sumaban unos 57 millones de dólares.



Si tenemos en cuenta que el total de las exportaciones entre enero y junio de este año registraron, con datos del Dane, más de 15’100.000 dólares, el nuevo socio responde por un porcentaje muy pequeño del comercio exterior del país.



No obstante, sienta un precedente positivo que Colombia abra estas oportunidades de crecimiento comercial en medio de una pandemia que ha descarrilado los flujos de intercambio global. Desde su surgimiento en China a principios de año, el coronavirus ha generado una disrupción sin antecendentes en las cadenas de suministro y en el comercio internacional de materias primas, bienes manufacturados y servicios.



De acuerdo con estimaciones de la Organización Mundial de Comercio (OMC), el intercambio global podía afectarse en 2020, en el más positivo de los escenarios, en un 13 por ciento.



Al igual que con los otros 16 acuerdos comerciales vigentes de Colombia con el resto del mundo, el desafío con el TLC de Israel es que las empresas nacionales aprovechen esta ventana que se abre para aumentar las exportaciones no minero-energéticas como agro y alimentos, flores y confitería.



EDITORIAL

