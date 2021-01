No amaina la tormenta

Con 232 votos a favor, diez de ellos republicanos, la Cámara Baja del Congreso estadounidense aprobó el miércoles la proposición para acusar al presidente Donald Trump ante el Senado por “incitación a la insurrección”. Un solo cargo en este, su segundo proceso de destitución, hecho sin precedentes en la historia estadounidense. Estaba claro que lo ocurrido el pasado 6 de enero en el Capitolio de Estados Unidos, cuando irrumpió violentamente una multitud de energúmenos seguidores suyos y azuzados por él, iba a pasarle factura al saliente inquilino de la Oficina Oval.

Con la nada despreciable excepción de su masa de seguidores, que se cuenta en millones, propios y extraños en el país del norte, demócratas y bastantes republicanos, a todo nivel coincidieron que el proceder de Trump ahora sí, de verdad, había cruzado una raya y era necesaria una respuesta aleccionadora, para él, seguro, pero también para quienes en el futuro intenten emularlo.



Y hasta ahí los consensos. En un ambiente turbulento como nunca antes, mediado por una pandemia que deja ya más de 385.000 muertos en este país, en un Capitolio atestado no de políticos o ‘lobbistas’, sino de militares de la Guardia Nacional, no era fácil hallar una manera de salirle al paso al presidente.



Muchos factores entraron en juego: desde la desesperación de los congresistas republicanos por conservar a sus electores, que en muchos casos son también fervientes trumpistas, hasta la necesidad de los demócratas de despejarle el camino legislativo a Joe Biden, pasando por el instinto de supervivencia de quienes hoy tienen en sus manos el futuro del partido del actual presidente.

Todo es confuso, excepcional e incierto. Biden necesita que el Senado se concentre en aprobar sus nombramientos en cargos fundamentales y quiere que el arranque de su gobierno tenga lugar en un ambiente que tienda a la conciliación más que a la polarización, llamada a agudizarse en caso de que la Cámara Alta inicie labores con el juicio a Trump.



Es factible que Pelosi decida esperar hasta tres meses antes de enviar la acusación al Senado; también se habla de un acuerdo con los republicanos para que el Senado trabaje en dos frentes simultáneos: el juicio y el visto bueno de los nombramientos.



Pero lo realmente significativo aquí es la actitud aún desafiante de Trump. Asume, confiado en la ciega fidelidad de sus barras bravas, que cualquiera de los caminos, sobreviviente a dos juicios o mártir, terminará favoreciéndolo. Apuesta a que la democracia y la Constitución ya no sean denominador común. El reto para el Congreso y todo el resto de la sociedad estadounidense es evitar que tenga razón.



EDITORIAL

editorial@eltiempo.com