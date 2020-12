Un aumento prudente

Las negociaciones para la definición del aumento del salario mínimo constituyen uno de los rituales socioeconómicos anuales con mayor impacto en las empresas, el sector público y los trabajadores formales e informales. En la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, empleadores y sindicatos, con la mediación del Gobierno Nacional, buscan el consenso para el ajuste del año entrante.

Esta tradicional discusión no podría ser más atípica en este 2020. La crisis económica desatada por la pandemia del coronavirus ha generado choques de magnitudes históricas a la economía colombiana. El producto interno bruto del tercer trimestre del año cayó en 9 por ciento y los pronósticos para 2020 estiman un desplome de entre siete y ocho por ciento.



A lo anterior se añade un alto nivel de desempleo que, si bien se ha recuperado a partir de la reactivación de la economía, registró una tasa de 14,7 por ciento en octubre. De hecho, la recuperación laboral se ha dado por vía de los empleos informales, mientras que los puestos de trabajo formal avanzan a una velocidad mucho menor.

La caída en la actividad productiva también se ha traducido en unos índices de inflación históricamente bajos: en noviembre, el dato oficial del Dane para 12 meses fue de 1,49 por ciento. Tampoco causó mayor sorpresa que la productividad laboral, otro insumo clave para la actual discusión, se haya reducido en 0,6 por ciento.



En conclusión, los componentes que tradicionalmente han alimentado esta definición del aumento del salario mínimo apuntan a un ajuste prudente que responda a estos parámetros técnicos.



No obstante, las centrales obreras presentaron una propuesta que elevaría la remuneración mínima legal en más del 13 por ciento, el doble del aumento decretado el año pasado. Los sindicatos incluyeron, además, un pliego con peticiones adicionales como la derogatoria del piso mínimo de protección social, renta básica y un subsidio a la nómina para mipymes.



Es evidente que en este año la brecha entre las posturas de empleadores y representantes de los trabajadores no solo es grande sino también difícil de conciliar. El llamado a la prudencia en el aumento no es caprichoso: responde a los impactos que un ajuste mucho más alto que la inflación tendría en la recuperación económica y en la generación de nuevos puestos de trabajo.



Si bien los sindicatos pueden hablar por el 55 por ciento de empleados formales de la economía, alrededor del 45 por ciento o más de los trabajadores están en la informalidad. Se requieren políticas que no solo estimulen a las empresas de todos los tamaños a crear puestos de trabajo, sino también aumenten los índices de formalidad laboral.



Este año, más que el pulso alrededor de un porcentaje, están en juego los principios de la política de empleo de la administración Duque. Una política que enfrenta el reto tanto de generar puestos de trabajos formales en medio de la crisis como de aprovechar la ventana de oportunidad para reformar y actualizar el rígido mercado laboral colombiano.



