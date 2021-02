Canecas y vandalismo

Año y medio después de que Bogotá hizo una apuesta por mejorar su aspecto en materia de aseo en espacios públicos, el balance tiende a ser agridulce. Un reportaje reciente de este diario dio cuenta de varias denuncias hechas desde el Concejo sobre el vandalismo ejercido contra las canecas de basura instaladas a lo largo y ancho de la capital. Según cifras reveladas por los operadores de aseo, 10.236 canecas han sido vandalizadas (daños a su estructura) o robadas. Sin contar que una suerte similar han corrido los contenedores de aseo.

Cerca de 42.000 millones de pesos invirtió la pasada administración en cestas para el aseo. En total se instalaron 80.000, en 40.000 puntos. Una inversión importante y una cobertura igual, todo para que los ciudadanos ya no tuvieran disculpa a la hora de disponer de sus desperdicios básicos y para que la ciudad luciera como debe ser: hermosa y limpia.



Puente Aranda, Bosa, Ciudad Bolívar, Los Mártires, Tunjuelito, Antonio Nariño y Teusaquillo son las localidades más afectadas por la situación. Pero se trata de un mal que cobija a todas las zonas de Bogotá y es urgente corregir. Unos desadaptados no pueden dejar a Bogotá sin un servicio esencial como este, para el que seguramente cuentan con la ayuda de reducidores del material con que están hechas.



Proteger este mobiliario es un deber de todos. Hace falta seguir reforzando mensajes de cultura ciudadana y de amor por la ciudad para que el vandalismo no termine imponiéndose. Hoy son las canecas, mañana, cualquier otro bien.



Dicho esto, ahora el problema parece ser que no hay quien responda por la reposición de las canecas. Para algunos debe ser la Unidad Administrativa de Servicios Públicos (Uaesp), pero, curiosamente, no hay cláusula que indique que eso deba ser así. Faltaría más que la entidad oficial y los operadores no se puedan poner de acuerdo para evitar que la ciudad se quede sin estos elementos.



