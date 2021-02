Volver al salón

El anuncio oficial del retorno a clases semipresenciales es una buena noticia para miles de niñas, niños y jóvenes. Pero también para padres de familia y maestros, que de manera estoica han venido enfrentando una modalidad inédita: impartir y convivir con un estilo de enseñanza virtual, lejos del espacio natural, con las dificultades que ello implica.

Desde estas páginas hemos venido pidiendo que se dé ese paso. Son pocas las evidencias de que el colegio o la escuela sean propagadores directos de la pandemia de covid-19; en cambio, la no presencialidad en los establecimientos educativos sí está dejando profundas huellas en atraso académico, acceso, deserción, relacionamiento social y problemas de salud mental.



Desde el Gobierno Nacional se autorizó este proceso de alternancia que ya cobija al 73 % del país. Y la idea es mantenerlo hasta tanto no esté superada plenamente la crisis. Según la ministra de Educación, María Victoria Angulo, la deserción por esta causa alcanzó el 2,2 por ciento en educación preescolar, básica y media, mientras que en la superior llegó a 10 por ciento en 2020.

Una de las ciudades que mayor expectativa generaban en torno al regreso al salón de clases era Bogotá. La alcaldesa Claudia López y su secretaria de Educación, Edna Bonilla, anunciaron ayer que ya existen 120 colegios oficiales y 533 privados que reúnen los requisitos para volver a la semipresencialidad. Estos últimos podrán iniciar el proceso a partir del próximo lunes, lo mismo que las universidades (35 % de aforo), mientras que los públicos lo harán el 15 de febrero, de forma gradual.



Lo anterior significa que miles de niños experimentarán de nuevo la aventura de la enseñanza al lado de sus maestros y compañeros, podrán compartir el descanso y la merienda escolar. Los padres de familia, en especial las mujeres, también aliviarán la carga que ha supuesto permanecer en casa atendiendo a sus hijos, a un costo personal en términos de empleo y salud física y emocional.



Las nuevas medidas, según la alcaldesa, obedecen a que la ciudad ha podido superar la alerta roja tras varios días de descenso en la ocupación de salas UCI y nuevos contagios. Otra buena noticia que, sin embargo, no significa, ni remotamente, que la emergencia sanitaria esté superada, y menos cuando se habla de nuevas cepas. En eso hay que ser claros. Es cierto que el esfuerzo y el sacrificio de la gente revelan mejoría, pero el cuidado y la autoprotección siguen siendo indispensables, so pena de volver a las cuarentenas, que también quedaron suspendidas a partir de hoy.



Es importante insistir en este asunto. La reapertura de colegios, lo mismo que la de parques y ciclovía, envía un mensaje alentador a la ciudadanía. Esto ayuda al ánimo y el optimismo de la gente mientras llegan las vacunas, que, a propósito, deberían contemplarse para los profesores mayores de 60 años en su primera etapa.



Resulta indispensable un compromiso ineludible de toda la sociedad para que volver a las aulas se haga de manera segura y responsable. Mantener protocolos y ejercer una vigilancia estricta en los centros de educación básica y superior reduce no solo el riesgo de contagio, sino que garantiza que el 2021 sea el año para recuperar el tiempo perdido.



EDITORIAL

editorial@eltiempo.com