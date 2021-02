No más trabas

Llama la atención el contraste entre el auge de información científica confiable en el sentido de que los colegios no son foco de transmisión del covid-19 y la reticencia de agremiaciones como Fecode, la Asociación Distrital de Educadores –y con ellos algunas asociaciones de padres de familia– a permitir el esperado regreso de niños y niñas a los salones. Hasta el momento, en la capital, solo ocho instituciones educativas han reabierto sus puertas, en un lento proceso que ha dado pie a protestas del magisterio.

Tiene razón la alcaldesa Claudia López cuando afirma que no es posible esperar a que ya no circule el coronavirus para que los planteles educativos vuelvan a abrir sus puertas. Tal escenario, que hoy suena exagerado, podría terminar haciéndose realidad si persiste el actual estado de cosas, marcado por temores comprensibles –sobre todo con los padres–, pero también por posturas en las que el bienestar de los menores aparece muy abajo en la lista de lo que las motiva.



Cada vez es más difícil de justificar y comprender la intransigencia, a la luz, sobre todo, de las muy graves consecuencias que está trayendo a los estudiantes estar lejos de los planteles en términos no solo de aprendizaje, sino de su salud mental y bienestar integral. También frente a la necesidad imperiosa de protegerlos de episodios de violencia intrafamiliar.



Por eso hay que hacer énfasis una y otra vez en todo lo que está en juego. Los temores de los docentes deben ser atendidos, claro, pero en un marco determinado por lo que hoy se sabe con certeza en relación con el riesgo de contagio en un aula. De ahí que los planteles de Bogotá y del país tengan que contar con infraestructura suficiente de bioseguridad. Eso sí, hay que reiterar que estos espacios no representan un riesgo mayor de contagio en comparación con otros de su cotidianidad. La prevención que motivó los cierres hace ya cerca de un año era comprensible, pues poco se conocía del virus. Hoy es cada vez menos justificable.



